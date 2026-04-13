Несуществующие диагнозы продавали в Киевской области: стоимость шокирует

В Киевской области за 20 тыс. долларов оформляли несуществующие "диагнозы" — разоблачена схема влияния на врачей.

Несуществующие диагнозы. Фото Генпрокуратуры

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что разоблачили супругов, которые организовали схему получения неправомерной выгоды за влияние на решение должностных лиц медицинских учреждений.

Отмечается, что фигуранты в начале марта 2026 года помогли человеку оформить фиктивное стационарное лечение, а затем получить несуществующий диагноз. Фигуранты привлекли к реализации схемы работники двух медучреждений и врачи, круг которых устанавливается.

"Свои "услуги" они оценили в 20 тыс. долларов США. Правоохранители задокументировали две передачи средств на сумму 8 тыс. долларов. Во время получения последней части (12 тыс. долларов США) супруги задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины", — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Оба сообщили о подозрении. Женщине суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине – домашний арест.

"Досудебное расследование продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к схеме", — отметили в Офисе.

