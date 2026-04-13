Несуществующие диагнозы продавали в Киевской области: стоимость шокирует

Кречмаровская Наталия
В Киевской области за 20 тыс. долларов оформляли несуществующие "диагнозы" — разоблачена схема влияния на врачей.
Несуществующие диагнозы. Фото Генпрокуратуры
В Офисе Генерального прокурора сообщили, что разоблачили супругов, которые организовали схему получения неправомерной выгоды за влияние на решение должностных лиц медицинских учреждений.
Отмечается, что фигуранты в начале марта 2026 года помогли человеку оформить фиктивное стационарное лечение, а затем получить несуществующий диагноз. Фигуранты привлекли к реализации схемы работники двух медучреждений и врачи, круг которых устанавливается.
Оба сообщили о подозрении. Женщине суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине – домашний арест.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Сумской области разоблачили схему уклонения от мобилизации — судья и адвокат помогали мужчинам получить отсрочку на основании фиктивного исчезновения "жен".
В Государственном бюро расследований сообщили, что в схеме причастны судьи Конотопского горрайонного суда Сумской области, адвокаты и другие лица. Схема работала следующим образом – мужчины призывного возраста обращались к адвокатам. Они вместе с судьями помогали создать формальные основания для отсрочки и возможного выезда за границу.