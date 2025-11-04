Небезпечний вірус виявили у Київській області: вражає нервову систему та серце

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
У Київській області виявили спалах хвороби Коксакі — захворіло 13 дітей.
Хвороба. Ілюстративне фото
У Центрі громадського здоров'я пояснили, що віруси Коксакі спричиняють ентеровірусну інфекцію. Вона проявляється як легким нездужанням, так і може спричинити серйозні ураження нервової системи чи серця.
У Центрі попередили, що віруси Коксакі дуже стійкі у зовнішньому середовищі. Вони витримують низькі температури, але швидко гинуть під час кип’ятіння чи під дією дезінфекційних розчинів.
Інкубаційний період триває зазвичай 3-6 днів. Симптоми можуть відрізнятися залежно від типу вірусу, але найчастіше спостерігаються:
раптове підвищення температури до 38–40°C;
біль у горлі, почервоніння мигдаликів;
висипання у вигляді пухирців на долонях, ступнях, у роті (так званий синдром "рука-нога-рот");
нудота, блювання, діарея;
загальна слабкість, головний біль.
У Центрі зазначили, що фахівці проводять епідеміологічне розслідування, визначають причини та умови, що сприяли поширенню інфекції. Повідомляють, що станом на 4 листопада нових випадків захворювання не зареєстровано.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який поширений симптом сигналізує про розвиток раку.