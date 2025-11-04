logo_ukra

Небезпечний вірус виявили у Київській області: вражає нервову систему та серце

Хвороба Коксакі минає самостійно, однак у деяких випадках можливе ураження нервової системи та серця

4 листопада 2025, 18:58
Автор:
Кречмаровская Наталия

У Київській області виявили спалах хвороби Коксакі — захворіло 13 дітей. 

У Центрі громадського здоров'я пояснили, що віруси Коксакі спричиняють ентеровірусну інфекцію. Вона проявляється як легким нездужанням, так і може спричинити серйозні ураження нервової системи чи серця. 

“Віруси Коксакі належать до групи ентеровірусів і поділяються на два типи: A і B. Їхньому поширенню сприяє контакт між людьми в закритих приміщеннях, спільне користування іграшками, посудом або побутовими речами. Передача можлива фекально-оральним, повітряно-крапельним та контактно-побутовим способами", — повідомили лікарі.

У Центрі попередили, що віруси Коксакі дуже стійкі у зовнішньому середовищі. Вони витримують низькі температури, але швидко гинуть під час кип’ятіння чи під дією дезінфекційних розчинів. 

Інкубаційний період триває зазвичай 3-6 днів. Симптоми можуть відрізнятися залежно від типу вірусу, але найчастіше спостерігаються: 

  • раптове підвищення температури до 38–40°C; 

  • біль у горлі, почервоніння мигдаликів; 

  • висипання у вигляді пухирців на долонях, ступнях, у роті (так званий синдром "рука-нога-рот"); 

  • нудота, блювання, діарея; 

  • загальна слабкість, головний біль. 

“У більшості випадків хвороба минає самостійно протягом 7–10 днів. Проте в окремих ситуаціях можливе ураження нервової системи (менінгіт, енцефаліт) або серцевого м’яза (міокардит). Такі випадки потребують негайного медичного втручання”, — попередили спеціалісти.

У Центрі зазначили, що фахівці проводять епідеміологічне розслідування, визначають причини та умови, що сприяли поширенню інфекції. Повідомляють, що станом на 4 листопада нових випадків захворювання не зареєстровано.

Джерело: https://phc.org.ua/news/yak-uberegtisya-vid-virusiv-koksaki-scho-ce-za-virusi-yaki-osnovni-simptomi-ta-profilaktika
