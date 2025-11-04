Опасный вирус обнаружили в Киевской области: поражает нервную систему и сердце

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В Киевской области обнаружили вспышку болезни Коксаки — заболело 13 детей.
В Центре общественного здоровья объяснили, что вирусы Коксаки вызывают энтеровирусную инфекцию. Она проявляется как легким недомоганием, так и может привести к серьезным поражениям нервной системы или сердца.
В Центре предупредили, что вирусы Коксаки очень устойчивы во внешней среде. Они выдерживают низкие температуры, но быстро погибают при кипячении или под действием дезинфицирующих растворов.
Инкубационный период длится обычно 3-6 дней. Симптомы могут отличаться в зависимости от типа вируса, но чаще наблюдаются:
внезапное повышение температуры до 38–40°C;
боль в горле, покраснение миндалин;
сыпь в виде пузырьков на ладонях, ступнях, во рту (так называемый синдром "рука-нога-рот");
тошнота, рвота, диарея;
общая слабость, головные боли.
В Центре отметили, что специалисты проводят эпидемиологическое расследование, определяют причины и условия, способствовавшие распространению инфекции. Сообщают, что по состоянию на 4 ноября новые случаи заболевания не зарегистрированы.
