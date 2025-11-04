Опасный вирус обнаружили в Киевской области: поражает нервную систему и сердце

В Киевской области обнаружили вспышку болезни Коксаки — заболело 13 детей.

В Центре общественного здоровья объяснили, что вирусы Коксаки вызывают энтеровирусную инфекцию. Она проявляется как легким недомоганием, так и может привести к серьезным поражениям нервной системы или сердца.

"Вирусы Коксаки принадлежат к группе энтеровирусов и делятся на два типа: A и B. Их распространению способствует контакт между людьми в закрытых помещениях, совместное пользование игрушками, посудой или бытовыми вещами. Передача возможна фекально-оральным, воздушно-капельным и контактно-бытовым способами", — сообщили в пресс-службе.

В Центре предупредили, что вирусы Коксаки очень устойчивы во внешней среде. Они выдерживают низкие температуры, но быстро погибают при кипячении или под действием дезинфицирующих растворов.

Инкубационный период длится обычно 3-6 дней. Симптомы могут отличаться в зависимости от типа вируса, но чаще наблюдаются:

внезапное повышение температуры до 38–40°C;

боль в горле, покраснение миндалин;

сыпь в виде пузырьков на ладонях, ступнях, во рту (так называемый синдром "рука-нога-рот");

тошнота, рвота, диарея;

общая слабость, головные боли.

"В большинстве случаев болезнь проходит самостоятельно в течение 7-10 дней. Однако в отдельных ситуациях возможно поражение нервной системы (менингит, энцефалит) или сердечной мышцы (миокардит). Такие случаи нуждаются в немедленном медицинском вмешательстве", — предупредили специалисты.

В Центре отметили, что специалисты проводят эпидемиологическое расследование, определяют причины и условия, способствовавшие распространению инфекции. Сообщают, что по состоянию на 4 ноября новые случаи заболевания не зарегистрированы.

