logo

BTC/USD

101098

ETH/USD

3367.86

USD/UAH

42.07

EUR/UAH

48.33

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Опасный вирус обнаружили в Киевской области: поражает нервную систему и сердце
commentss НОВОСТИ Все новости

Опасный вирус обнаружили в Киевской области: поражает нервную систему и сердце

Болезнь Коксаки проходит самостоятельно, однако в некоторых случаях возможно поражение нервной системы и сердца

4 ноября 2025, 18:58
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

В Киевской области обнаружили вспышку болезни Коксаки — заболело 13 детей.

Опасный вирус обнаружили в Киевской области: поражает нервную систему и сердце

Болезнь. Иллюстративное фото

В Центре общественного здоровья объяснили, что вирусы Коксаки вызывают энтеровирусную инфекцию. Она проявляется как легким недомоганием, так и может привести к серьезным поражениям нервной системы или сердца.

"Вирусы Коксаки принадлежат к группе энтеровирусов и делятся на два типа: A и B. Их распространению способствует контакт между людьми в закрытых помещениях, совместное пользование игрушками, посудой или бытовыми вещами. Передача возможна фекально-оральным, воздушно-капельным и контактно-бытовым способами", — сообщили в пресс-службе.

В Центре предупредили, что вирусы Коксаки очень устойчивы во внешней среде. Они выдерживают низкие температуры, но быстро погибают при кипячении или под действием дезинфицирующих растворов.

Инкубационный период длится обычно 3-6 дней. Симптомы могут отличаться в зависимости от типа вируса, но чаще наблюдаются:

  • внезапное повышение температуры до 38–40°C;

  • боль в горле, покраснение миндалин;

  • сыпь в виде пузырьков на ладонях, ступнях, во рту (так называемый синдром "рука-нога-рот");

  • тошнота, рвота, диарея;

  • общая слабость, головные боли.

"В большинстве случаев болезнь проходит самостоятельно в течение 7-10 дней. Однако в отдельных ситуациях возможно поражение нервной системы (менингит, энцефалит) или сердечной мышцы (миокардит). Такие случаи нуждаются в немедленном медицинском вмешательстве", — предупредили специалисты.

В Центре отметили, что специалисты проводят эпидемиологическое расследование, определяют причины и условия, способствовавшие распространению инфекции. Сообщают, что по состоянию на 4 ноября новые случаи заболевания не зарегистрированы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой распространенный симптом сигнализирует о развитии рака.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://phc.org.ua/news/yak-uberegtisya-vid-virusiv-koksaki-scho-ce-za-virusi-yaki-osnovni-simptomi-ta-profilaktika
Теги:

Новости

Все новости