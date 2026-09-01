Не тільки ракети та дрони: у Кличка розводять руками - які будинки у зоні найбільшого ризику

В Україні рік від року значно змінюється погода — сильні грози, вітри та блискавки можуть пошкодити майно. Так після потужної грози у серпні в одному з будинків Києва вийшли з ладу деякі електроприлади як загальнобудинкові, так і приватної власності. Портал “Коментарі” дізнався у КМДА, скільки багатоквартирних будинків у Києві обладнані захистом від блискавки, як отримати компенсацію, якщо від удару блискавки пошкоджене майно та чи будуть встановлювати відповідний захист у тих будинках, де його ще немає.

Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"

Скільки будинків у Києві облаштовано відповідним захистом — столична влада не знає.

В Управлінні інформаційної політики та доступу до публічної інформації на офіційний запит порталу повідомили, що відповідно до чинних державних будівельних норм і національних стандартів (зокрема ДСТУ Б В.2.5-38:2008 та ДСТУ EN 62305), заходи з блискавкозахисту є обов’язковою складовою проєктної документації під час будівництва, реконструкції чи введення об’єктів в експлуатацію, якщо це передбачено нормативними вимогами для конкретного типу будівлі.

“Оскільки чинним законодавством не передбачено окремого загальнодержавного чи єдиного публічного реєстру виключно для будівель із блискавкозахистом, інформація щодо кількості таких будинків відсутня. Облік таких систем ведуть власники будівель у межах технічної документації на об’єкт, а також профільні організації під час введення в експлуатацію чи перевірок”, — йдеться у повідомленні.

При цьому підтверджують, що пряме влучання блискавки в житловий будинок створює високі ризики виникнення пожеж, руйнування електричних мереж, виходу з ладу побутової техніки, а також несе пряму загрозу життю та здоров’ю мешканців.

“У разі завдання матеріальних збитків через удар блискавки, встановлення причинно-наслідкового зв'язку та подальше відшкодування втрат здійснюється у судовому або позасудовому порядку. Основними доказами при цьому виступають результати обстежень, експертні висновки та матеріали страхових компаній”, — зазначають у КМДА.

Також пояснили, що мешканці багатоквартирних будинків офіційно мають можливість звернутися до управителя чи суб’єкта господарювання будинку (голови ОСББ, ЖБК, керуючої компанії тощо) з проханням надати інформацію щодо наявності блискавкоприймачів на дахах будинків або візуально оглянути дах та фасади.

Також зауважили, що облаштовувати багатоквартирні будинки захистом від блискавок влада не збирається.

“Наразі державні цільові програми щодо фінансування або компенсації витрат на встановлення систем блискавкозахисту у багатоквартирному житловому фонді відсутні. Витрати на облаштування таких систем повністю покладаються на забудовників або безпосередньо на співвласників будинку”, — підсумували у відповіді.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін насправді готує для Києва на осінь.



