Не тільки ракети та дрони: у Кличка розводять руками - які будинки у зоні найбільшого ризику

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Кречмаровская Наталия
В Україні рік від року значно змінюється погода — сильні грози, вітри та блискавки можуть пошкодити майно. Так після потужної грози у серпні в одному з будинків Києва вийшли з ладу деякі електроприлади як загальнобудинкові, так і приватної власності. Портал “Коментарі” дізнався у КМДА, скільки багатоквартирних будинків у Києві обладнані захистом від блискавки, як отримати компенсацію, якщо від удару блискавки пошкоджене майно та чи будуть встановлювати відповідний захист у тих будинках, де його ще немає.
Віталій Кличко. Фото портал "Коментарі"
Скільки будинків у Києві облаштовано відповідним захистом — столична влада не знає.
В Управлінні інформаційної політики та доступу до публічної інформації на офіційний запит порталу повідомили, що відповідно до чинних державних будівельних норм і національних стандартів (зокрема ДСТУ Б В.2.5-38:2008 та ДСТУ EN 62305), заходи з блискавкозахисту є обов’язковою складовою проєктної документації під час будівництва, реконструкції чи введення об’єктів в експлуатацію, якщо це передбачено нормативними вимогами для конкретного типу будівлі.
При цьому підтверджують, що пряме влучання блискавки в житловий будинок створює високі ризики виникнення пожеж, руйнування електричних мереж, виходу з ладу побутової техніки, а також несе пряму загрозу життю та здоров’ю мешканців.
Також пояснили, що мешканці багатоквартирних будинків офіційно мають можливість звернутися до управителя чи суб’єкта господарювання будинку (голови ОСББ, ЖБК, керуючої компанії тощо) з проханням надати інформацію щодо наявності блискавкоприймачів на дахах будинків або візуально оглянути дах та фасади.
Також зауважили, що облаштовувати багатоквартирні будинки захистом від блискавок влада не збирається.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін насправді готує для Києва на осінь.