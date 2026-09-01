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Не только ракеты и дроны: у Кличко разводят руками – какие дома в зоне наибольшего риска

В КГГА рассказали о ситуации с защитой многоквартирных домов от попадания молнии

1 сентября 2026, 20:23
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Кречмаровская Наталия

В Украине из года в год значительно меняется погода — сильные грозы, ветры и молнии могут повредить имущество. Так, после мощной грозы в августе в одном из домов Киева вышли из строя некоторые электроприборы как общедомовые, так и частной собственности. Портал "Комментарии" узнал в КГГА, сколько многоквартирных домов в Киеве оборудованы молниезащитой, как получить компенсацию, если от удара молнии повреждено имущество и будут ли устанавливать соответствующую защиту в тех домах, где ее еще нет.

Не только ракеты и дроны: у Кличко разводят руками – какие дома в зоне наибольшего риска

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Сколько домов в Киеве обустроено соответствующей защитой – столичные власти не знают.

В Управлении информационной политики и доступа к публичной информации на официальный запрос портала сообщили, что в соответствии с действующими государственными строительными нормами и национальными стандартами (в частности ГСТУ Б В.2.5-38:2008 и ГСТУ EN 62305), мероприятия по молниезащите являются обязательной составляющей проектной документации при строительстве, реконструкции или вводе объектов в эксплуатацию, если это предусмотрено нормативными требованиями конкретного типа здания.

"Поскольку действующим законодательством не предусмотрен отдельный общегосударственный или единый публичный реестр исключительно для зданий с молниезащитой, информация о количестве таких домов отсутствует. Учет таких систем ведут владельцы зданий в рамках технической документации на объект, а также профильные организации при вводе в эксплуатацию или проверок", — говорится в сообщении.

При этом подтверждают, что прямое попадание молнии в жилой дом создает высокие риски пожаров, разрушения электрических сетей, выхода из строя бытовой техники, а также несет прямую угрозу жизни и здоровью жителей.

"В случае нанесения материального ущерба из-за удара молнии, установления причинно-следственной связи и последующего возмещения потерь осуществляется в судебном или внесудебном порядке. Основными доказательствами при этом выступают результаты обследований, экспертные заключения и материалы страховых компаний", — отмечают в КГГА.

Также пояснили, что жители многоквартирных домов официально имеют возможность обратиться к управляющему или субъекту хозяйствования дома (председателю ОСМД, ЖСК, управляющей компании и т.п.) с просьбой предоставить информацию о наличии молниеприемников на крышах домов или визуально осмотреть крышу и фасады.

Также отметили, что обустраивать многоквартирные дома защитой от молний власти не собираются.

"В настоящее время государственные целевые программы по финансированию или компенсации затрат на установку систем молниезащиты в многоквартирном жилищном фонде отсутствуют. Расходы на обустройство таких систем полностью возлагаются на застройщиков или непосредственно на совладельцев дома", — подытожили в ответе.

Не только ракеты и дроны: у Кличко разводят руками – какие дома в зоне наибольшего риска - фото 2
Не только ракеты и дроны: у Кличко разводят руками – какие дома в зоне наибольшего риска - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Путин на самом деле готовит для Киева на осень.




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