Наслідки атаки ракет та дронів на Київ: з чим почалися проблеми у столиці

У Києві внаслідок атаки ворожих дронів сталася пожежа у 17-поверховому будинку, звідти евакуювали людей, 9 постраждалих. Внаслідок ворожої атаки лівий берег столиці залишився без світла, правому також спостерігаються перебої.

Удар по Києву. Фото: ДСНС

За даними Повітряних сил, для обстрілу ворог задіяв спочатку дрони. Ворожі безпілотники летіли у напрямку Києва, Дніпра, Полтави, Черкас та міста Запоріжжя.

Починаючи з 02:30, українські захисники поінформували про загрозу балістики. Цієї хвилини на Київ полетіли ракети, після чого неодноразово протягом години лунали потужні вибухи. Причому ворог у цей момент застосував також і дрони.

Після першої дронової атаки на Київ люди в соцмережах писали писати про перебої зі світлом. Пізніше київська влада підтвердила, що внаслідок масованої атаки РФ у столиці можуть бути перебої як зі світлом, так і з водопостачанням.

Зокрема після ударів балістики на лівому березі Києва стався повний блекаут. Згодом інформацію підтвердили представники влади, наголосивши, що проблеми є і з водою.

У той самий час відсутність світла спостерігається і правому березі. Наразі роботи над відновленням електропостачання вже розпочалися.

"Енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Ситуація складна. Усі необхідні служби залучено до її подолання", — поінформували у київській мерії.

Також внаслідок атаки РФ у столиці було пошкоджено будинки, квартири, а також сталися пожежі, які зараз ліквідовані. Зокрема, наслідки зафіксовано у Печерському, Голосіївському, Деснянському та Подільському районах.

За останніми даними, у Києві внаслідок ворожої атаки постраждали 9 людей. Нині 5 із них у лікарнях.

