Наслідки атаки ракет та дронів на Київ: з чим почалися проблеми у столиці

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
У Києві внаслідок атаки ворожих дронів сталася пожежа у 17-поверховому будинку, звідти евакуювали людей, 9 постраждалих. Внаслідок ворожої атаки лівий берег столиці залишився без світла, правому також спостерігаються перебої.
Удар по Києву. Фото: ДСНС
За даними Повітряних сил, для обстрілу ворог задіяв спочатку дрони. Ворожі безпілотники летіли у напрямку Києва, Дніпра, Полтави, Черкас та міста Запоріжжя.
Починаючи з 02:30, українські захисники поінформували про загрозу балістики. Цієї хвилини на Київ полетіли ракети, після чого неодноразово протягом години лунали потужні вибухи. Причому ворог у цей момент застосував також і дрони.
Після першої дронової атаки на Київ люди в соцмережах писали писати про перебої зі світлом. Пізніше київська влада підтвердила, що внаслідок масованої атаки РФ у столиці можуть бути перебої як зі світлом, так і з водопостачанням.
Зокрема після ударів балістики на лівому березі Києва стався повний блекаут. Згодом інформацію підтвердили представники влади, наголосивши, що проблеми є і з водою.
У той самий час відсутність світла спостерігається і правому березі. Наразі роботи над відновленням електропостачання вже розпочалися.
Також внаслідок атаки РФ у столиці було пошкоджено будинки, квартири, а також сталися пожежі, які зараз ліквідовані. Зокрема, наслідки зафіксовано у Печерському, Голосіївському, Деснянському та Подільському районах.
За останніми даними, у Києві внаслідок ворожої атаки постраждали 9 людей. Нині 5 із них у лікарнях.
Читайте також на порталі "Коментарі" — РФ вдарила по вокзалу та поїзду, який їхав до Києва: перші деталі.