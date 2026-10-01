Нардепам увірвався терпець: у Раді розкрили, що відбувається в Києві

Ситуація в Києві складна — тривоги годинами, постійні ворожі атаки. А на тлі цього освоюються бюджетні гроші. У Раді звернули увагу на ситуацію в столиці та вказали, що потрібно негайно змінювати.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Микола Тищенко розкритикував бюджетну політику Києва, заявивши, що під час повномасштабної війни столиця спрямовує значні кошти на інфраструктурні об'єкти, тоді як видатки на підтримку армії, за його словами, скоротилися.

За словами нардепа, бюджет Києва передбачає понад 120 млрд гривень надходжень, але за дев'ять місяців 2026 року на армію було спрямовано лише 3 млрд гривень субвенцій.

“А тепер знаєте, скільки з цього пішло на армію? За 9 місяців 2026 року лише 3 мільярди субвенцій пішло на армію. Хоча порахуйте самі, це менше ніж 3%. Менше ніж 3% виділяє столиця України”, — заявив Тищенко.

Нардеп порівняв ці показники з попередніми роками. Він зазначив, що у 2024 році на ЗСУ, за його словами, було спрямовано 6,2 млрд гривень, у 2025-му — понад 11 млрд, а у 2026 році — лише 3 млрд гривень.

Тищенко також заявив, що кошти, які могли б спрямовуватися військовим, витрачаються на мирні інфраструктурні проєкти. На його думку, це створює додаткові проблеми для столиці.

“І чомусь чиновники вирішили виділяти гроші, які мали піти на ЗСУ, нашим військовим, на мирні інфраструктурні об'єкти, які паралізують місто”, — сказав нардеп.

Він також поставив питання про те, що міська влада робить для захисту Києва, який регулярно зазнає обстрілів. Тищенко закликав Національну раду оборони звернути увагу на бюджетні рішення міст і домагатися, щоб на ЗСУ спрямовувалося щонайменше 20% їхніх доходів.

“Бюджет міста має працювати на енергоефективність, на оборону, а не під час війни будувати такі складні інфраструктурні об'єкти. Це ми зробимо в мирні часи, після перемоги”, — підсумував народний депутат.

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