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У нардепов лопнуло терпение: в Раде раскрыли, что происходит в Киеве

Нардеп Тищенко рассказал, как живет Киев во время войны и сколько бюджетных денег тратит на армию

1 октября 2026, 20:59
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Кречмаровская Наталия

Ситуация в Киеве сложная – тревоги часами, постоянные вражеские атаки. А на фоне этого осваиваются бюджетные деньги. В Раде обратили внимание на ситуацию в столице и отметили, что нужно немедленно менять.

У нардепов лопнуло терпение: в Раде раскрыли, что происходит в Киеве

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Николай Тищенко раскритиковал бюджетную политику Киева, заявив, что во время полномасштабной войны столица направляет значительные средства на инфраструктурные объекты, тогда как расходы на поддержку армии, по его словам, сократились.

По словам нардепа, бюджет Киева предусматривает более 120 млрд гривен поступлений, но за девять месяцев 2026 года в армию было направлено всего 3 млрд гривен субвенций.

"А теперь знаете, сколько из этого ушло на армию? За 9 месяцев 2026 года только 3 миллиарда субвенций ушло на армию. Хотя посчитайте сами, это меньше 3%. Меньше 3% выделяет столица Украины", — заявил Тищенко.

Нардеп сравнил эти показатели с прошлыми годами. Он отметил, что в 2024 году на ВСУ, по его словам, было направлено 6,2 млрд гривен, в 2025-м – более 11 млрд, а в 2026 году – всего 3 млрд гривен.

Тищенко также заявил, что средства, которые могли бы направляться военным, тратятся на мирные инфраструктурные проекты. По его мнению, это создает дополнительные проблемы для столицы.

"И почему-то чиновники решили выделять деньги, которые должны были пойти на ВСУ, нашим военным, на мирные инфраструктурные объекты, парализующие город", — сказал нардеп.

Он также задал вопрос о том, что городские власти делают для защиты Киева, регулярно испытывающего обстрелы. Тищенко призвал Национальный совет обороны обратить внимание на бюджетные решения городов и добиваться, чтобы на ВСУ направлялось не менее 20% их доходов.

"Бюджет города должен работать на энергоэффективность, на оборону, а не во время войны строить такие сложные инфраструктурные объекты. Это мы сделаем в мирное время, после победы", — подытожил народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал о новой тактике Путина по Киеву.



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Источник: https://t.me/NikolayTishchenko/4420
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