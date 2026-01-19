Напад в столиці: убив військового за кросівки

У Києві неподалік залізничного вокзалу стався смертельний напад на військовослужбовця. За даними слідства, чоловік познайомився з військовим поблизу станції метро "Вокзальна", після чого між ними виник конфлікт.

Вбив військового за кросівки

Під час сварки нападник почав бити військового. Внаслідок ударів потерпілий впав на землю та втратив свідомість. Скориставшись безпорадним станом чоловіка, зловмисник зняв із нього кросівки, взув їх і втік з місця події.

Своє взуття нападник залишив поряд із потерпілим. Постраждалого військового госпіталізували, однак врятувати його не вдалося — від отриманих травм він помер у медичному закладі.

Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину та вирішують питання щодо правової кваліфікації дій нападника. Триває досудове розслідування.

Житомирській області поблизу приміщення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки помер чоловік. За фактом смерті правоохоронні органи розпочали перевірку. Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у

Як повідомляється, напередодні військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним до проходження військової служби. Після цього у районному ТЦК та СП його включили до складу команди, де він очікував на зустріч із представниками однієї з військових частин для проведення співбесіди. Згодом, уже за межами території одного з відділів Житомирського РТЦК та СП, чоловікові раптово стало зле. Він втратив свідомість і впав. Момент падіння зафіксували камери відеоспостереження. Військовослужбовці центру одразу викликали швидку медичну допомогу та поліцію. Медики, які прибули на місце, намагалися реанімувати чоловіка, однак врятувати його не вдалося — було констатовано смерть. Обставини та причини смерті встановлюються. Остаточні висновки мають надати правоохоронці та медичні експерти після завершення перевірки.

