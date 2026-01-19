Нападение в столице: убил военного за кроссовки

В Киеве недалеко от железнодорожного вокзала произошло смертельное нападение на военнослужащего. По данным следствия, мужчина познакомился с военным вблизи станции метро "Вокзальная", после чего между ними возник конфликт.

Убил военного за кроссовки

Во время ссоры нападавший начал избивать военного. В результате ударов пострадавший упал на землю и потерял сознание. Воспользовавшись беспомощным состоянием мужчины, злоумышленник снял с него кроссовки, надел их и скрылся с места происшествия.

Свою обувь нападающий оставил рядом с потерпевшим. Пострадавший военный госпитализирован, однако спасти его не удалось — от полученных травм он скончался в медицинском учреждении.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и решают вопросы правовой квалификации действий нападающего. Продолжается досудебное расследование.

Житомирской области вблизи помещения районного территориального центра комплектования и социальной поддержки умер мужчина. По факту смерти правоохранительные органы приступили к проверке. Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в

Как сообщается, накануне военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к прохождению военной службы. После этого в районном ТЦК и СП его включили в состав команды, где он ожидал встречи с представителями одной из воинских частей для проведения собеседования. Впоследствии, уже за пределами территории одного из отделов Житомирского РТЦК и СП, мужчине внезапно стало плохо. Он упал в обморок и упал. Момент падения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Военнослужащие центра сразу вызвали скорую медицинскую помощь и полицию. Прибывшие медики пытались реанимировать мужчину, однако спасти его не удалось — была констатирована смерть. Обстоятельства и причины смерти устанавливаются. Окончательные выводы должны предоставить правоохранители и медицинские эксперты по завершении проверки.

