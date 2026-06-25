На лівому березі столиці зникло електропостачання: енергетики повідомили, що сталося

Через серйозний технічний збій на одному з об'єктів критичної інфраструктури столиця України частково залишилася без електропостачання. Найбільше від знеструмлення наразі потерпіють мешканці лівобережної частини міста.

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Національна енергетична компанія "Укренерго" офіційно оголосила про запровадження екстрених заходів обмеження споживання.

"Внаслідок технологічного порушення на одному з енергооб’єктів – у частині районів Києва застосовані аварійні відключення для всіх категорій споживачів", — зазначили в пресслужбі компанії. Там також наголосили, що світло вимкнули як побутовим користувачам, так і промисловому сектору.

Спеціалізовані ремонтні бригади вже прибули на місце події та розпочали ліквідацію наслідків інциденту, намагаючись мінімізувати час незручностей для киян.

"Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті, — запевнили в енергетичній компанії, додавши, що масштаб проблеми потребує максимальної концентрації ресурсів. — Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу".

Представники компанії закликали громадян із розумінням поставитися до ситуації та уважно стежити за оновленнями від місцевих операторів мереж (ДТЕК). Чітких термінів відновлення поки не називають, оскільки все залежить від успішності ремонтів.

"Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі", — резюмували в "Укренерго". Енергетики також звернулися до тих киян, у чиїх оселях живлення не зникало, з проханням максимально знизити використання енергоємних приладів, аби підтримати вразливу енергосистему.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у тимчасово окупованому Криму через технологічні порушення в електромережах без електроенергії залишилися споживачі у кількох містах і районах півострова.

