На лівому березі столиці зникло електропостачання: енергетики повідомили, що сталося

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Недилько Ксения
Через серйозний технічний збій на одному з об'єктів критичної інфраструктури столиця України частково залишилася без електропостачання. Найбільше від знеструмлення наразі потерпіють мешканці лівобережної частини міста.
Ілюстративне фото
Національна енергетична компанія "Укренерго" офіційно оголосила про запровадження екстрених заходів обмеження споживання.
Спеціалізовані ремонтні бригади вже прибули на місце події та розпочали ліквідацію наслідків інциденту, намагаючись мінімізувати час незручностей для киян.
Представники компанії закликали громадян із розумінням поставитися до ситуації та уважно стежити за оновленнями від місцевих операторів мереж (ДТЕК). Чітких термінів відновлення поки не називають, оскільки все залежить від успішності ремонтів.
Нагадаємо, портал
"Коментарі" писав, що у тимчасово окупованому Криму через технологічні
порушення в електромережах без електроенергії залишилися споживачі у кількох містах
і районах півострова.