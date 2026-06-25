На левом берегу столицы исчезло электроснабжение: энергетики сообщили, что произошло

Из-за серьезного технического сбоя на одном из объектов критической инфраструктуры столица Украины частично осталась без электроснабжения. Больше всего от обесточивания пострадают жители левобережной части города.

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Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" официально объявила о введении экстренных мер ограничения потребления.

"В результате технологического нарушения на одном из энергообъектов — в части районов Киева применены аварийные отключения для всех категорий потребителей", — отметили в пресс-службе компании. Там также подчеркнули, что свет выключен как бытовым пользователям, так и промышленному сектору.

Специализированные ремонтные бригады уже прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации последствий инцидента, пытаясь минимизировать время неудобств для киевлян.

"Аварийно-восстановительные работы уже начаты, — заверили в энергетической компании, добавив, что масштаб проблемы требует максимальной концентрации ресурсов. — Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть поврежденное оборудование в работу".

Представители компании призвали граждан с пониманием отнестись к ситуации и следить за обновлениями от местных операторов сетей (ДТЭК). Четких сроков восстановления пока не называют, поскольку все зависит от успешности ремонтов.

"Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", — резюмировали в "Укрэнерго". Энергетики также обратились к тем киевлянам, в чьих жилищах питание не исчезало, с просьбой максимально снизить использование энергоемких приборов, чтобы поддержать уязвимую энергосистему.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во временно оккупированном Крыму из-за технологических нарушений в электросетях без электроэнергии остались потребители в нескольких городах и районах полуострова.

