logo

BTC/USD

61173

ETH/USD

1630.51

USD/UAH

44.87

EUR/UAH

50.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев На левом берегу столицы исчезло электроснабжение: энергетики сообщили, что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

На левом берегу столицы исчезло электроснабжение: энергетики сообщили, что произошло

«Применены аварийные отключения для всех категорий потребителей»: в части столицы внезапно пропал свет

25 июня 2026, 11:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Из-за серьезного технического сбоя на одном из объектов критической инфраструктуры столица Украины частично осталась без электроснабжения. Больше всего от обесточивания пострадают жители левобережной части города.

На левом берегу столицы исчезло электроснабжение: энергетики сообщили, что произошло

Иллюстративное фото

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" официально объявила о введении экстренных мер ограничения потребления.

"В результате технологического нарушения на одном из энергообъектов — в части районов Киева применены аварийные отключения для всех категорий потребителей", — отметили в пресс-службе компании. Там также подчеркнули, что свет выключен как бытовым пользователям, так и промышленному сектору.

Специализированные ремонтные бригады уже прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации последствий инцидента, пытаясь минимизировать время неудобств для киевлян.

"Аварийно-восстановительные работы уже начаты, — заверили в энергетической компании, добавив, что масштаб проблемы требует максимальной концентрации ресурсов. — Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть поврежденное оборудование в работу".

Представители компании призвали граждан с пониманием отнестись к ситуации и следить за обновлениями от местных операторов сетей (ДТЭК). Четких сроков восстановления пока не называют, поскольку все зависит от успешности ремонтов.

"Ограничения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме", — резюмировали в "Укрэнерго". Энергетики также обратились к тем киевлянам, в чьих жилищах питание не исчезало, с просьбой максимально снизить использование энергоемких приборов, чтобы поддержать уязвимую энергосистему.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во временно оккупированном Крыму из-за технологических нарушений в электросетях без электроэнергии остались потребители в нескольких городах и районах полуострова.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости