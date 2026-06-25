На левом берегу столицы исчезло электроснабжение: энергетики сообщили, что произошло

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Недилько Ксения
Из-за серьезного технического сбоя на одном из объектов критической инфраструктуры столица Украины частично осталась без электроснабжения. Больше всего от обесточивания пострадают жители левобережной части города.
Иллюстративное фото
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" официально объявила о введении экстренных мер ограничения потребления.
Специализированные ремонтные бригады уже прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации последствий инцидента, пытаясь минимизировать время неудобств для киевлян.
Представители компании призвали граждан с пониманием отнестись к ситуации и следить за обновлениями от местных операторов сетей (ДТЭК). Четких сроков восстановления пока не называют, поскольку все зависит от успешности ремонтов.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что во временно оккупированном Крыму из-за технологических нарушений в электросетях без электроэнергии остались потребители в нескольких городах и районах полуострова.