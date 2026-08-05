В Киевской области горят дома: что известно о массированной атаке РФ

В ночь на 5 августа российская армия нанесла очередной массированный удар по Киевской области, в результате которого вспыхнули масштабные пожары на предприятиях, логистических комплексах и торговых объектах. Спасатели продолжают работать на местах прилетов, а количество пострадавших растет.

Удар по Киевской области. Фото: ГСЧС

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, наиболее серьезные разрушения зафиксированы в Броварском районе. Там огонь охватил территорию логистических и складских комплексов, производственных предприятий, торговых объектов и другой инфраструктуры. Над ликвидацией последствий работают десятки спасателей и специальная техника.

В Фастовском районе, в селе Калиновка, вражеский удар нанес пожар на территории одного из предприятий. Огонь удалось оперативно ликвидировать, не допустив его распространения в соседние здания.

Не обошла атака и Бучанский район, где загорелись логистические комплексы. Пожарно-спасательные подразделения продолжают ликвидацию очагов возгорания и разбирают завалы.

В то же время в Киеве спасателям удалось локализовать большие пожары в Оболонском, Святошинском и Деснянском районах. Работы по ликвидации последствий ночного обстрела продолжаются.

По последним данным, жертвами российской атаки стали по меньшей мере один человек, еще 15 получили ранения разной степени тяжести. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь, в то время как экстренные службы продолжают обследовать поврежденные территории. Власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь угроза новых ударов остается высокой.

Также издание "Комментарии" сообщало, что Россия может сосредоточиться на ударах не только по энергетике, но и по системам водоснабжения и водоотведения, если предыдущая кампания не принесет ожидаемого результата. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок, комментируя заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля. По словам эксперта, Кремль и дальше будет искать самые болезненные точки давления на украинцев.



