Моторошні фото наслідків удару безпілотників по Києву

Вранці 8 листопада російська терористична армія повторно атакувала Київ безпілотниками. Наслідки фіксують на Печерську. Інформації про потерпілих немає. Як передає портал "Коментарі", про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Вибухи у Києві. Фото: ДСНС

“Сьогодні вранці Росія знову атакував Київ дронами. У Печерському районі рятувальники виїжджали на два виклики”, — наголосили у повідомленні.

На одній локації горіли чотири малотонажні вантажівки, пошкоджено дві будівлі та авто поруч. За іншою адресою горіння уламків БпЛА ліквідовано до прибуття підрозділу. Пожежі ліквідовано, наголосили у ДСНС.

Нагадаємо, ще увечері 7 листопада по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Причиною стала нова масштабна ракетна атака з боку Росії. Повітряні сили ЗСУ повідомили про запуск крилатих ракет типу "Калібр" із акваторії Чорного моря, а згодом зафіксували зліт російських винищувачів МіГ-31К, носіїв гіперзвукових ракет "Кинджал".

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на 8 листопада російський ударний дрон поцілив у дев’ятиповерховий житловий будинок у Дніпрі. Вибух стався після другої години ночі та спричинив часткове руйнування будівлі – знищено кілька квартир із четвертого по шостий поверх. Загорілося одразу кілька приміщень, але пожежу оперативно ліквідували рятувальники, повідомляє ДСНС України.

Під час розбирання завалів надзвичайники врятували 28 людей, серед них – п’ятеро дітей. На жаль, у квартирі на п’ятому поверсі знайшли загиблу жінку. За медичною допомогою звернулися десятеро постраждалих, зокрема двоє дітей. Шістьох людей, серед них одну дитину, госпіталізували.

На місці працюють усі екстрені служби. Для мешканців розгорнули три пункти незламності, де можна зігрітися та отримати допомогу психологів ДСНС.



