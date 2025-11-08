Жуткие фото последствий удара беспилотников по Киеву

Утром 8 ноября российская террористическая армия повторно атаковала Киев беспилотниками. Последствия фиксируют на Печерске. Информации о потерпевших нет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Взрывы в Киеве. Фото: ГСЧС

"Сегодня утром Россия снова атаковала Киев дронами. В Печерском районе спасатели выезжали на два вызова", — подчеркнули в сообщении.

На одной локации горели четыре малотоннажных грузовика, повреждены два здания и авто рядом. По другому адресу горение обломков БПЛА ликвидировано до прибытия подразделения. Пожар ликвидирован, отметили в ГСЧС.

Напомним, еще вечером 7 ноября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога . Причиной послужила новая масштабная ракетная атака со стороны России. Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря, а затем зафиксировали взлет российских истребителей МиГ-31К, носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь на 8 ноября российский ударный дрон попал в девятиэтажный жилой дом в Днепре . Взрыв произошел после двух часов ночи и вызвал частичное разрушение здания – уничтожено несколько квартир с четвертого по шестой этаж. Загорелось сразу несколько помещений, но пожар оперативно ликвидировали спасатели, сообщает ГСЧС Украины.

Во время разборки завалов чрезвычайники спасли 28 человек, среди них – пятеро детей. К сожалению, в квартире на пятом этаже обнаружили погибшую женщину. За медицинской помощью обратились десять пострадавших, в том числе двое детей. Шестерых человек, среди них одного ребенка, госпитализировали.

На месте работают все экстренные службы. Для жителей развернули три пункта несокрушимости, где можно согреться и получить помощь психологов ГСЧС.



