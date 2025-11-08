logo

BTC/USD

102292

ETH/USD

3434.05

USD/UAH

41.98

EUR/UAH

48.51

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Регионы Киев Жуткие фото последствий удара беспилотников по Киеву
commentss НОВОСТИ Все новости

Жуткие фото последствий удара беспилотников по Киеву

Россияне повторно ударили по Киеву беспилотниками

8 ноября 2025, 08:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Утром 8 ноября российская террористическая армия повторно атаковала Киев беспилотниками. Последствия фиксируют на Печерске. Информации о потерпевших нет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Жуткие фото последствий удара беспилотников по Киеву

Взрывы в Киеве. Фото: ГСЧС

"Сегодня утром Россия снова атаковала Киев дронами. В Печерском районе спасатели выезжали на два вызова", — подчеркнули в сообщении.

На одной локации горели четыре малотоннажных грузовика, повреждены два здания и авто рядом. По другому адресу горение обломков БПЛА ликвидировано до прибытия подразделения. Пожар ликвидирован, отметили в ГСЧС.

Напомним, еще вечером 7 ноября по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога . Причиной послужила новая масштабная ракетная атака со стороны России. Воздушные силы ВСУ сообщили о запуске крылатых ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря, а затем зафиксировали взлет российских истребителей МиГ-31К, носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Читайте на портале "Комментарии" — в ночь на 8 ноября российский ударный дрон попал в девятиэтажный жилой дом в Днепре . Взрыв произошел после двух часов ночи и вызвал частичное разрушение здания – уничтожено несколько квартир с четвертого по шестой этаж. Загорелось сразу несколько помещений, но пожар оперативно ликвидировали спасатели, сообщает ГСЧС Украины.

Во время разборки завалов чрезвычайники спасли 28 человек, среди них – пятеро детей. К сожалению, в квартире на пятом этаже обнаружили погибшую женщину. За медицинской помощью обратились десять пострадавших, в том числе двое детей. Шестерых человек, среди них одного ребенка, госпитализировали.

На месте работают все экстренные службы. Для жителей развернули три пункта несокрушимости, где можно согреться и получить помощь психологов ГСЧС.

Жуткие фото последствий удара беспилотников по Киеву - фото 2

Жуткие фото последствий удара беспилотников по Киеву - фото 2

Жуткие фото последствий удара беспилотников по Киеву - фото 2




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/dsns_telegram/52664
Теги:

Новости

Все новости