Миллионы выделили, укрытий нет: почему Киев провалил проект мобильной защиты

В Киеве до сих пор не создали сеть мобильных укрытий, хотя об их необходимости чиновники говорят с первых месяцев полномасштабной войны. Журналисты BIHUS Info выяснили, что за годы российских атак столичные власти не смогли реализовать проект, на который уже выделялись бюджетные средства.

Укрытие

После очередных массированных обстрелов руководство города неоднократно заявляло о необходимости установки мобильных укрытий в районах, где отсутствуют подземные хранилища или доступ к ним ограничен. Такие конструкции рассматривались как скорейшее решение для защиты людей во время воздушных тревог.

Впрочем, как установили журналисты, за громкими заявлениями так и не последовало системных действий. В Киевской городской государственной администрации объясняют отсутствие сети мобильных укрытий, прежде всего, нормативными проблемами. Чиновники утверждают, что действующее законодательство не содержит четких механизмов ввода таких сооружений в эксплуатацию и определения их статуса в системе гражданской защиты.

В то же время, расследователи обратили внимание, что вопрос обсуждается уже не первый год, а городские власти успели выделить на соответствующие проекты значительные средства. За это время в столице не появилась разветвленная сеть построек, которая могла бы реально усилить безопасность жителей во время ракетных и дроновых атак.

Журналисты также проверили объекты, все же установленные в отдельных районах. Часть таких укрытий находится в неудовлетворительном состоянии или используется не по назначению. В отдельных случаях конструкции нуждаются в ремонте, а их готовность к использованию в чрезвычайных ситуациях вызывает вопросы.

Расследование BIHUS Info поднимает вопрос ответственности за срыв проекта, который мог стать дополнительным элементом защиты для сотен тысяч жителей столицы. На фоне регулярных российских ударов по Киеву проблема доступности укрытий остается одной из самых болезненных для горожан, а история с мобильными хранилищами демонстрирует разрыв между обещаниями чиновников и реальным результатом.

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