«Ми дуже скучили»: Стало відомо, коли у Києві пройдуть традиційний Марш та KyivPride Park

Організатори найбільшої ЛГБТІК+ події України, ГО "КиївПрайд", офіційно оголосили дати проведення цьогорічних заходів у столиці. Після тривалої підготовки, яка розпочалася ще минулого року, команда запрошує громаду та союзників до участі у червневих акціях.

ЛГБТ-прайд

Програма Прайду-2026 передбачає два ключові етапи:

14 червня (неділя) — відбудеться благодійний освітній фестиваль КиївПрайд Парк;

21 червня (неділя) — пройде центральна подія, традиційний Марш КиївПрайд (Марш Рівності).

Представники організації емоційно прокоментували повернення до активної фази підготовки:

"Кажемо дати з першого рядка, бо до останнього не втерпимо — дуже скучили. Ми ще в минулому році почали працювати над цьогорічним Прайдом. І тепер, нарешті, можемо запросити вас!".

Організатори обіцяють розкривати подробиці програми, локації та заходи безпеки поступово. Як і в попередні роки воєнного стану, безпека учасників залишається пріоритетом, а самі події матимуть важливий правозахисний та благодійний контекст:

"До зустрічі у червневому Києві. Всі деталі публікуватимемо згодом та поступово".

Зазначимо, що Марш Рівності є традиційною ходою на підтримку рівних прав для всіх громадян, незалежно від сексуальної орієнтації чи гендерної ідентичності. У 2026 році заходи знову фокусуватимуться на видимості ЛГБТІК+ спільноти, зокрема військових, та інтеграції України до європейських правових стандартів.

