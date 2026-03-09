«Мы очень соскучились»: Стало известно, когда в Киеве пройдут традиционный Марш и KyivPride Park

Организаторы крупнейшего ЛГБТИК события Украины, ОО "КиевПрайд" официально объявили даты проведения нынешних мероприятий в столице. После продолжительной подготовки, которая началась еще в прошлом году, команда приглашает общину и союзников к участию в июньских акциях.

ЛГБТ-прайд

Программа Прайда-2026 предусматривает два ключевых этапа:

14 июня (воскресенье) – состоится благотворительный образовательный фестиваль КиевПрайд Парк;

21 июня (воскресенье) – пройдет центральное событие, традиционный Марш КиевПрайд (Марш Равенства).

Представители организации эмоционально прокомментировали возврат к активной фазе подготовки:

"Говорим дать с первой строчки, потому что до последней не утерпим — очень соскучились. Мы еще в прошлом году начали работать над нынешним Прайдом. И теперь, наконец, можем вас пригласить!".

Организаторы обещают раскрывать подробности программы, локации и меры безопасности постепенно. Как и в предыдущие годы военного положения, безопасность участников остается приоритетом, а сами события будут иметь важный правозащитный и благотворительный контекст:

"До встречи в июньском Киеве. Все детали будем публиковать потом и постепенно".

Отметим , что Марш Равенства является традиционным ходом в поддержание равных прав для всех граждан, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности. В 2026 году мероприятия снова будут фокусироваться на видимости ЛГБТИК сообщества, в частности военных, и интеграции Украины в европейские правовые стандарты.

