«Мы очень соскучились»: Стало известно, когда в Киеве пройдут традиционный Марш и KyivPride Park
НОВОСТИ

«Мы очень соскучились»: Стало известно, когда в Киеве пройдут традиционный Марш и KyivPride Park

Прайд возвращается в столицу: Объявлены даты проведения Марша Равенства и благотворительного фестиваля в 2026 году

9 марта 2026, 22:58
Автор:
Недилько Ксения

Организаторы крупнейшего ЛГБТИК события Украины, ОО "КиевПрайд" официально объявили даты проведения нынешних мероприятий в столице. После продолжительной подготовки, которая началась еще в прошлом году, команда приглашает общину и союзников к участию в июньских акциях.

«Мы очень соскучились»: Стало известно, когда в Киеве пройдут традиционный Марш и KyivPride Park

Программа Прайда-2026 предусматривает два ключевых этапа:

14 июня (воскресенье) – состоится благотворительный образовательный фестиваль КиевПрайд Парк;

21 июня (воскресенье) – пройдет центральное событие, традиционный Марш КиевПрайд (Марш Равенства).

Представители организации эмоционально прокомментировали возврат к активной фазе подготовки:

"Говорим дать с первой строчки, потому что до последней не утерпим — очень соскучились. Мы еще в прошлом году начали работать над нынешним Прайдом. И теперь, наконец, можем вас пригласить!".

Организаторы обещают раскрывать подробности программы, локации и меры безопасности постепенно. Как и в предыдущие годы военного положения, безопасность участников остается приоритетом, а сами события будут иметь важный правозащитный и благотворительный контекст:

"До встречи в июньском Киеве. Все детали будем публиковать потом и постепенно".

Отметим , что Марш Равенства является традиционным ходом в поддержание равных прав для всех граждан, независимо от сексуальной ориентации или гендерной идентичности. В 2026 году мероприятия снова будут фокусироваться на видимости ЛГБТИК сообщества, в частности военных, и интеграции Украины в европейские правовые стандарты.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что нет ничего против представителей ЛГБТ или людей с ожирением, однако указала, что их "состояние является отклонениями от нормы, или, с научной точки зрения, болезнями". В сети большинство критически отреагировали на заявления Безуглой.



