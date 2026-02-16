Мешканців Києва попередили про найстрашніший сценарій вже незабаром: що сталося

Станом на 16 лютого в Києві близько 400 житлових будинків залишаються без опалення, а ще понад 1100 багатоповерхівок через технічні труднощі не можуть відновити теплопостачання. Про це повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі телеканалу "Ми Україна".

Київ без опалення. Фото: 24 Канал

За її словами, в столиці не лише є будинки, де відключене теплопостачання, але й численні локальні аварії, пов’язані з пошкодженнями внутрішніх або зовнішніх мереж, які залишають людей без тепла тимчасово. Найскладніша ситуація спостерігається у Дарницькому та Дніпровському районах, де пошкодження тепломереж стали найбільш масштабними.

Поп уточнила, що в деяких районах, зокрема в тих, де є великі проблеми з теплом, для мешканців впроваджено лояльні графіки відключень: зранку і ввечері. Це дозволяє людям використовувати альтернативні методи обігріву, щоб зменшити незручності.

Міська влада запевнила, що комунальні служби працюють в аварійному режимі, аби якомога швидше відновити теплопостачання. Водночас у Київміськдержадміністрації наголосили на безперервному процесі відновлення тепла, і повідомили, що за добу вдалося повернути опалення у ще 1100 будинків. Це дозволило зменшити загальний обсяг безтеплових будинків після атак 12 лютого, коли без тепла залишилось понад 2600 об’єктів.

На сьогодні тепло повернуто у 1500 будинків, і комунальні служби продовжують працювати в посиленому режимі для стабілізації ситуації. Влада Києва активно координує роботу із запобіганням подальших збитків та відновленням теплопостачання.

Як вже писали "Коментарі", попри поступове потепління в Україні, ризик нового масштабного комбінованого удару з боку Росії залишається серйозним. Йдеться про можливі атаки із застосуванням ракет та ударних безпілотників, які ворог продовжує активно використовувати проти українських міст і критичної інфраструктури.