Жителей Киева предупредили о самом страшном сценарии уже в скором времени: что произошло
Жителей Киева предупредили о самом страшном сценарии уже в скором времени: что произошло

В Киеве более тысячи домов остаются без тепла, и их восстановление невозможно.

16 февраля 2026, 11:45
Автор:
Клименко Елена

По состоянию на 16 февраля в Киеве около 400 жилых домов остаются без отопления, а еще более 1100 многоэтажек из-за технических трудностей не могут восстановить теплоснабжение. Об этом сообщила представитель Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире телеканала "Мы Украина".

Жителей Киева предупредили о самом страшном сценарии уже в скором времени: что произошло

Киев без отопления. Фото: 24 Канал

По ее словам, в столице не только есть дома, где отключено теплоснабжение, но и многочисленные локальные аварии, связанные с повреждениями внутренних или внешних сетей, покидающих людей без тепла временно. Самая сложная ситуация наблюдается в Дарницком и Днепровском районах, где повреждения теплосетей стали наиболее масштабными.

Поп уточнила, что в некоторых районах, в том числе в тех, где есть большие проблемы с теплом, для жителей внедрены лояльные графики отключений: утром и вечером. Это позволяет людям использовать альтернативные методы обогрева, чтобы снизить неудобства.

Городские власти заверили, что коммунальные службы работают в аварийном режиме, чтобы как можно скорее возобновить теплоснабжение. В то же время в Киевгоргосадминистрации отметили непрерывный процесс восстановления тепла, и сообщили, что за сутки удалось вернуть отопление в еще 1100 домов. Это позволило снизить общий объем бестепловых домов после атак 12 февраля, когда без тепла осталось более 2600 объектов.

На сегодняшний день тепло возвращено в 1500 домов, и коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме для стабилизации ситуации. Власти Киева активно координируют работу по предотвращению дальнейших убытков и восстановлению теплоснабжения.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на постепенное потепление в Украине, риск нового масштабного комбинированного удара со стороны России остается серьезным. Речь идет о возможных атаках с применением ракет и ударных беспилотников, которые враг продолжает активно использовать против украинских городов и критическую инфраструктуру.



