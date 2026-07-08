Масштабні руйнування у Вишневому: відео, від якого щемить серце

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Недилько Ксения
У мережі з'являються нові жахливі свідчення воєнних злочинів російської армії у передмісті столиці. Кадри з місця подій показують масштаби катастрофи, яка розгорнулася у мирному місті.
Наслідки удару по Київщині. Фото з відкритих джерел
Наразі масштаби руйнувань у місті вражають.Наші рятувальники та комунальники продовжують фіксувати пошкодження.
Попри колосальні пошкодження, влада вже підготувала чіткий алгоритм дій для відбудови житла людей. Весь приватний сектор планують відновити у три етапи, залежно від ступеня руйнувань.
Крім цього, будівельники повністю оновлять дві найбільш пошкоджені висотки, а також відремонтують понівечені інженерні мережі всього кварталу. Проте ці цифри ще не остаточні, оскільки підрахунок збитків триває.
Цей обстріл став одним із найважчих для регіону за всю історію війни. В Уряді підкреслили, що площа ураження цивільних об'єктів є безпрецедентною.
Враховуючи те, скільки людей залишилися без даху над головою, Кабмін ухвалює термінові рішення. Постраждалій громаді пообіцяли надати максимальну фінансову підтримку.
До розслідування причин та обставин цієї страшної події залучили вищі правоохоронні органи країни. Питання перебуває на особистому контролі Керівника держави.
Жахлива атака сталася у ніч з 5 на 6 липня, коли російські війська масовано обстріляли Київщину. Тоді у Вишневому прогриміли потужні вибухи, які супроводжувалися тривалою детонацією. Через це рятувальникам довелося терміново евакуювати сотні мешканців із зони ураження. На превеликий жаль, цей ворожий наліт забрав життя 7 мирних мешканців, а ще 26 людей отримали поранення різного ступеня важкості.