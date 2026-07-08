Масштабні руйнування у Вишневому: відео, від якого щемить серце

У мережі з'являються нові жахливі свідчення воєнних злочинів російської армії у передмісті столиці. Кадри з місця подій показують масштаби катастрофи, яка розгорнулася у мирному місті.

Наслідки удару по Київщині. Фото з відкритих джерел

"Ще кадри зруйнованих будинків у Вишневому — кілька днів тому тут жили люди", — зазначають очевидці у повідомленнях з місця трагедії.

Наразі масштаби руйнувань у місті вражають.

Наші рятувальники та комунальники продовжують фіксувати пошкодження.

"Наразі зафіксовано руйнування 253 приватних будинків, 27 багатоповерхівок", — повідомляють у звітах, додаючи, що у висотках нарахували "1692 вибитих вікон", а також серйозно постраждали "65 комерційних об'єктів".

Попри колосальні пошкодження, влада вже підготувала чіткий алгоритм дій для відбудови житла людей. Весь приватний сектор планують відновити у три етапи, залежно від ступеня руйнувань.

"Відбудова приватного сектору, — зазначається у плані відновлення, — передбачає фінансування для кожного з і 115 об'єктів — виплати власникам на самостійний ремонт, для 47 об'єктів — капітальний ремонт бюджетним коштом, а для 91 об'єкт а — повна відбудова за кошти держави".

Крім цього, будівельники повністю оновлять дві найбільш пошкоджені висотки, а також відремонтують понівечені інженерні мережі всього кварталу. Проте ці цифри ще не остаточні, оскільки підрахунок збитків триває.

Цей обстріл став одним із найважчих для регіону за всю історію війни. В Уряді підкреслили, що площа ураження цивільних об'єктів є безпрецедентною.

"Унаслідок російської атаки напередодні вночі у Вишневому Київської області зафіксовано найбільші руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення", — наголошувала прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Вона також уточнила, що вибухами "пошкоджено 13 гектарів житлової забудови".

Враховуючи те, скільки людей залишилися без даху над головою, Кабмін ухвалює термінові рішення. Постраждалій громаді пообіцяли надати максимальну фінансову підтримку.

"З огляду на масштаби руйнувань, Уряд виділить кошти з резервного фонду для допомоги громаді", — заявила очільниця Уряду, підкресливши, що гроші спрямують "зокрема на відновлення житла, пошкодженого внаслідок російського обстрілу".

До розслідування причин та обставин цієї страшної події залучили вищі правоохоронні органи країни. Питання перебуває на особистому контролі Керівника держави.

"Доручив СБУ розслідувати, що саме сталося у місті під Києвом", — наголошував президент України Володимир Зеленський.

Жахлива атака сталася у ніч з 5 на 6 липня, коли російські війська масовано обстріляли Київщину. Тоді у Вишневому прогриміли потужні вибухи, які супроводжувалися тривалою детонацією. Через це рятувальникам довелося терміново евакуювати сотні мешканців із зони ураження. На превеликий жаль, цей ворожий наліт забрав життя 7 мирних мешканців, а ще 26 людей отримали поранення різного ступеня важкості.