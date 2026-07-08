Масштабные разрушения в Вишневом: видео, от которого щемит сердце

В сети появляются новые ужасающие свидетельства военных преступлений русской армии в пригороде столицы. Кадры с места событий показывают масштабы развернувшейся в мирном городе катастрофы.

Последствия ударов по Киевщине. Фото из открытых источников

"Еще кадры разрушенных домов в Вишневом несколько дней назад здесь жили люди", — отмечают очевидцы в сообщениях с места трагедии.

Сейчас масштабы разрушений в городе впечатляют.

Наши спасатели и коммунальщики продолжают фиксировать повреждения.

"Зафиксировано разрушение 253 частных домов, 27 многоэтажек", — сообщают в отчетах, добавляя, что в высотках насчитали "1692 выбитых окон", а также серьезно пострадали "65 коммерческих объектов".

Несмотря на колоссальные повреждения, власти уже подготовили четкий алгоритм действий по восстановлению жилья людей. Весь частный сектор планируется восстановить в три этапа, в зависимости от степени разрушений.

"Отстраивание частного сектора, — отмечается в плане восстановления, — предусматривает финансирование для каждого из и 115 объектов — выплаты владельцам на самостоятельный ремонт, для 47 объектов — капитальный ремонт за бюджетные средства, а для 91 объекта — полное восстановление на средства государства".

Кроме этого, строители полностью обновят две наиболее поврежденные высотки, а также отремонтируют изуродованные инженерные сети всего квартала. Однако эти цифры еще не окончательны, поскольку подсчет убытков продолжается.

Этот обстрел стал одним из самых трудных для региона за всю историю войны. В Правительстве подчеркнули, что площадь поражения гражданских объектов беспрецедентна.

"В результате российской атаки накануне ночью в Вишневом Киевской области зафиксированы наибольшие разрушения жилищного сектора за все время полномасштабного вторжения", — отмечала премьер-министр Юлия Свириденко. Она также уточнила, что взрывами "повреждены 13 гектаров жилой застройки".

Учитывая, сколько людей остались без крова, Кабмин принимает срочные решения. Пострадавшей громаде пообещали оказать максимальную финансовую поддержку.

"Учитывая масштабы разрушений, Правительство выделит средства из резервного фонда для помощи громаде", — заявила глава Правительства, подчеркнув, что деньги направят "в том числе на восстановление жилья, поврежденного в результате российских обстрелов".

К расследованию причин и обстоятельств этого страшного события привлекли высшие правоохранительные органы страны. Вопрос находится на личном контроле Главы государства.

"Поручил СБУ расследовать, что именно произошло в городе под Киевом", — подчеркивал президент Украины Владимир Зеленский.

Ужасная атака произошла в ночь с 5 на 6 июля , когда российские войска массированно обстреляли Киевщину. Тогда в Вишневом прогремели мощные взрывы, сопровождавшиеся продолжительной детонацией. Поэтому спасателям пришлось срочно эвакуировать сотни жителей из зоны поражения. К величайшему сожалению, этот вражеский налет унес жизни 7 мирных жителей, а еще 26 человек получили ранения разной степени тяжести.