Масштабные разрушения в Вишневом: видео, от которого щемит сердце

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Недилько Ксения
В сети появляются новые ужасающие свидетельства военных преступлений русской армии в пригороде столицы. Кадры с места событий показывают масштабы развернувшейся в мирном городе катастрофы.
Последствия ударов по Киевщине. Фото из открытых источников
Сейчас масштабы разрушений в городе впечатляют.Наши спасатели и коммунальщики продолжают фиксировать повреждения.
Несмотря на колоссальные повреждения, власти уже подготовили четкий алгоритм действий по восстановлению жилья людей. Весь частный сектор планируется восстановить в три этапа, в зависимости от степени разрушений.
Кроме этого, строители полностью обновят две наиболее поврежденные высотки, а также отремонтируют изуродованные инженерные сети всего квартала. Однако эти цифры еще не окончательны, поскольку подсчет убытков продолжается.
Этот обстрел стал одним из самых трудных для региона за всю историю войны. В Правительстве подчеркнули, что площадь поражения гражданских объектов беспрецедентна.
Учитывая, сколько людей остались без крова, Кабмин принимает срочные решения. Пострадавшей громаде пообещали оказать максимальную финансовую поддержку.
К расследованию причин и обстоятельств этого страшного события привлекли высшие правоохранительные органы страны. Вопрос находится на личном контроле Главы государства.
Ужасная атака произошла в ночь с 5 на 6 июля , когда российские войска массированно обстреляли Киевщину. Тогда в Вишневом прогремели мощные взрывы, сопровождавшиеся продолжительной детонацией. Поэтому спасателям пришлось срочно эвакуировать сотни жителей из зоны поражения. К величайшему сожалению, этот вражеский налет унес жизни 7 мирных жителей, а еще 26 человек получили ранения разной степени тяжести.