Масований обстріл Києва: стало відомо, чи є у столиці тепло та гаряча вода

Після масованої атаки РФ на столицю вночі 9 січня, а саме через пошкодження критичної інфраструктури, в деяких районах виникли перебої з постачанням тепла та гарячої води. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні прес-служби КМДА.

Вимкнення опалення. Фото: з відкритих джерел

"Через ворожі обстріли об'єктів критичної інфраструктури в частині районів Києва виникли перебої з теплопостачанням та гарячою водою", — повідомили в адміністрації.

У КМДА зазначили, що зараз опалення відсутнє або подається на знижених параметрах: у Деснянському, Печерському районах, частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом'янського та Шевченківського районів.

"Енергетики разом із житловими організаціями працюють в екстреному режимі", — додали в міській адміністрації.

У різних районах столиці зафіксовано численні попадання ударних безпілотників та ракет до житлових та нежитлових будівель, що призвело до масштабних пожеж, руйнувань та жертв серед цивільного населення.

У Шевченківському районі медики отримали виклики до житлового будинку, а також зафіксовано пожежу у нежитловій будівлі після влучення БПЛА. У Деснянському районі в одному із будинків після удару по нижніх поверхах виникли пожежі одразу у кількох квартирах.

У Дніпровському районі безпілотник потрапив до триповерхового житлового будинку — зруйновано один під'їзд, виникла пожежа, з будівлі евакуйовано 29 людей. За іншою адресою в цьому ж районі БПЛА потрапив до 12-поверхового житлового будинку, викликавши пожежу та часткові руйнування.

У Печерському районі зафіксовано попадання БПЛА до 24-поверхової нежитлової будівлі. Руйнування сталися на рівні 23-24 поверхів, виникло загоряння. Також медики отримували виклики за кількома адресами у цьому районі.



