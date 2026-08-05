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Масована атака на Кив: стало відомо, хто за нею стоїть

Зраднику з Києва загрожує довічне ув'язнення: СБУ схопила поплічника ворога «по гарячих слідах»

5 серпня 2026, 17:01
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Недилько Ксения

Контррозвідка Служби безпеки України провела успішну спецоперацію в столичному регіоні, нейтралізувавши ворожого поплічника, який допомагав окупантам здійснювати масштабний повітряний терор. Спільником загарбників виявився місцевий мешканець, що працював у будівельній сфері.

Масована атака на Кив: стало відомо, хто за нею стоїть

Масована атака на Київ. Ілюстративне фото

Слідство встановило, що зловмисник, який раніше вже мав судимість за незаконний обіг наркотиків, став інструментом у руках російських спецслужб. Як з’ясувало розслідування, рецидивіст виконував завдання ворога з наведення російської балістики і ударних дронів по логістичних центрах та складах у столичному регіоні. Окрім цивільних підприємств, завербований ФСБ киянин вишукував локації українських захисників. Крім цього, агент відстежував місця дислокації Сил оборони, зокрема розташування блокпостів та пунктів базування українських безпілотних систем.

Масована атака на Кив: стало відомо, хто за нею стоїть - фото 2


Для виконання підривної діяльності фігурант використовував сучасні цифрові технології, що дозволяло його російським кураторам повністю бачити його переміщення. Щоб виявити потенційні "цілі", він обходив місцевість з активованою функцією GPS-навігації на смартфоні, за допомогою якої рашисти контролювали всі маршрути розвідвилазок фігуранта. Усі виявлені об’єкти, які, на думку агента, могли належати до логістичної та оборонної інфраструктури, він знімав на фото та відео, а також позначав їхні координати на гугл-карті. Ба більше, зрадник виступав у ролі коригувальника, адже одночасно зловмисник фіксував наслідки попередніх ударів по Києву.

Усю отриману інформацію фігурант узагальнював в агентурний "звіт" для подальшої передачі куратору від ФСБ. Проте завершити свою злочинну діяльність йому не вдалося, оскільки правоохоронці спрацювали на випередження. Співробітники СБУ затримали зловмисника "по гарячих слідах" у квартирі його знайомих, коли він повернувся після ще однієї розвідвилазки. За матеріалами справи, рецидивіст був завербований ФСБ після того, як потрапив до уваги російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку "легких" заробітків.

Під час обшуку у затриманого вилучили мобільний телефон, де зберігалося листування з окупантами. Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні вночі окупанти здійснили масовану атаку на цивільну та логістичну інфраструктуру, багато загиблих та поранених.



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