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Массированная атака на Киев: стало известно, кто за ней стоит

Предателю из Киева грозит пожизненное заключение: СБУ схватила приспешника врага «по горячим следам»

5 августа 2026, 17:01
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Недилько Ксения

Контрразведка Службы безопасности Украины провела успешную спецоперацию в столичном регионе, нейтрализовав вражеского приспешника, который помогал оккупантам совершать масштабный воздушный террор. Сообщником захватчиков оказался местный житель, работавший в строительной сфере.

Массированная атака на Киев: стало известно, кто за ней стоит

Массированная атака на Киев. Иллюстративное фото

Следствие установило, что злоумышленник, ранее уже имевший судимость за незаконное обращение наркотиков, стал инструментом в руках российских спецслужб. Как выяснило расследование, рецидивист выполнял задачи врага по наведению российской баллистики и ударных дронов по логистическим центрам и складам в столичном регионе. Кроме гражданских предприятий завербованный ФСБ киевлянин выискивал локации украинских защитников. Кроме этого, агент отслеживал места дислокации Сил обороны, в том числе расположение блокпостов и пунктов базирования украинских беспилотных систем.

Массированная атака на Киев: стало известно, кто за ней стоит - фото 2


Для выполнения подрывной деятельности фигурант использовал современные цифровые технологии, что позволяло российским кураторам полностью видеть его перемещение. Чтобы выявить потенциальные цели, он обходил местность с активированной функцией GPS-навигации на смартфоне, с помощью которой решисты контролировали все маршруты разведвылазок фигуранта. Все обнаруженные объекты, которые, по мнению агента, могли принадлежать логистической и оборонной инфраструктуре, он снимал на фото и видео, а также обозначал их координаты на гугл-карте. Более того, предатель выступал в роли корректировщика, ведь одновременно злоумышленник фиксировал последствия предварительных ударов по Киеву.

Всю полученную информацию фигурант обобщал в агентурном отчете для последующей передачи куратору от ФСБ. Однако завершить свою преступную деятельность ему не удалось, поскольку правоохранители сработали на опережение. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника "по горячим следам" в квартире его знакомых, когда он вернулся после еще одной разведвылазки. По материалам дела, рецидивист был завербован ФСБ после того, как попал в расчет российских спецслужб в Телеграмм-каналах по поиску "легких" заработков.

Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон, где хранилась переписка с оккупантами. Следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Комплексные мероприятия проводились сотрудниками Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью оккупанты совершили массированную атаку на гражданскую и логистическую инфраструктуру, много погибших и раненых.



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