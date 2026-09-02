«Масова евакуація з Києва – на вокзалі величезне скупчення людей»: що відомо

Російська пропаганда поширює черговий фейк про те, що мешканці столиці масово тікають з міста через страх перед майбутньою зимою. Як доказ у соцмережах демонструють відео з величезним скупченням людей біля потяга. Проте ретельна перевірка кадрів доводить, що автори дописів відверто збрехали, видавши пасажирів підземки у годину пік за панічну евакуацію з головного залізничного вокзалу.

Ілюстративне фото

Мережею почало ширитися маніпулятивне відео з натовпом, де стверджується, нібито перед нами залізничний перон, де зафіксовано "масовий відтік цивільних" із Києва. Окремі автори повідомлень дійшли до абсурдних висновків, запевняючи аудиторію, що "ніхто не хоче залишатися тут цієї зими".

Насправді представлена інформація є абсолютною вигадкою, а саме відео не має жодного стосунку до залізниці, наголошують у Центрі стратегічної комунікації.

"На кадрах легко впізнати синій склад із характерною жовтою смугою київського метрополітену", — зазначають аналітики, які дослідили фейковий допис.

Ба більше, детальний огляд локації знімання остаточно руйнує брехливу версію пропагандистів. "А сама станція впізнається за муралами", — наголошують розслідувачі, вказуючи, що в об'єктив камери насправді потрапила звичайна платформа київської станції метро "Осокорки".

Таким чином, технологія створення цього фейку виявилася максимально примітивною. Маніпулятори просто використали повсякденні кадри з пасажирами київського метрополітену, назвали станцію підземки вокзалом і спробували видати звичний пасажиропотік за "масову втечу" населення з української столиці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, чому українцям не варто піддаватися паніці та скупляти продукти про запас на декілька місяців.