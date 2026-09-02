«Массовая эвакуация из Киева – на вокзале огромное скопление людей»: что известно

Российская пропаганда распространяет очередной фейк о том, что жители столицы массово бегут из города из-за страха перед будущей зимой. Как доказательство в соцсетях показывают видео с огромным скоплением людей у поезда. Однако тщательная проверка кадров доказывает, что авторы сообщений откровенно соврали, выдав пассажиров подземки в час пик за паническую эвакуацию с главного железнодорожного вокзала.

Иллюстративное фото

Сетью начало распространяться манипулятивное видео с толпой, где утверждается, будто перед нами железнодорожный перрон, где зафиксирован "массовый отток гражданских" из Киева. Отдельные авторы сообщений пришли к абсурдным выводам, уверяя аудиторию, что "никто не хочет оставаться здесь этой зимой".

На самом деле представленная информация является абсолютной выдумкой, а именно видео не имеет никакого отношения к железной дороге , подчеркивают в Центре стратегической коммуникации.

"На кадрах легко узнать синий состав с характерной желтой полосой киевского метрополитена", — отмечают аналитики, исследовавшие фейковую корреспонденцию.

Более того, подробный обзор локации съемок окончательно разрушает лживую версию пропагандистов. "А сама станция узнается по муралам", — отмечают расследователи, указывая, что в объектив камеры действительно попала обычная платформа киевской станции метро "Осокорки".

Таким образом, технология создания этого фейка оказалась максимально примитивной. Манипуляторы просто использовали повседневные кадры с пассажирами киевского метрополитена, назвали станцию подземки вокзалом и попытались выдать привычный пассажиропоток за "массовый побег" населения из украинской столицы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , почему украинцам не стоит поддаваться панике и скупать продукты про запас на несколько месяцев.