В январе этого года девушка покинула семимесячного малыша на произвол судьбы в арендованной квартире в Днепровском районе столицы и пошла по своим делам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

17-летняя мать оставила младенца в закрытой квартире на четыре дня: что стало с ребенком

На четвертый день она рассказала одному из своих знакомых о том, что дома уже несколько дней в одиночестве находится ее маленький сын. Мужчина сразу сообщил об этом в полицию и таким образом ребенка удалось спасти.

Выводом комиссионной судебно-медицинской экспертизы правоохранители установили, что в результате длительного отсутствия заботы мальчик получил тяжелые заболевания и попал в больницу в крайне тяжелом состоянии — младенца не кормили, не меняли подгузники, почти все время он лежал в неподвижном состоянии, из-за чего на его теле появились пролежни.

Следователи объявили девушке о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком и оставлении в опасности. В судебном порядке будет решаться вопрос о лишении подозреваемой родительских прав.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Днепропетровщине мать совершала противоправные действия относительно своей 2-летней дочери, пользуясь ее беспомощным состоянием и доверием, свои действия фиксировала на мобильный телефон и в дальнейшем распространяла видео за денежное вознаграждение.

Руководитель Днепропетровской областной прокуратуры Юрий Папуша лично принял участие в судебном заседании по рассмотрению ходатайства по избранию меры пресечения подозреваемой в сексуальном насилии в отношении своего малолетнего ребенка, изготовлении и распространении детской порнографии.