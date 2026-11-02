40 людей у підвалі та озброєні чоловіки: під Києвом розгортається масштабний конфлікт (ОНОВЛЕНО)

У передмісті Києва, у Петропавлівській Борщагівці, озброєні чоловіки нібито утримують 40 людей у підвалі. Така інформація шириться мережею інтернет.

Скандал під Києвом. Фото портал "Коментарі"

Пабліки інформують, що на місце викликали швидку, однак чоловіки, яких називають власниками будівлі, не дозволили медикам зайти всередину. За словами лікарів, четверо людей перебувають у критичному стані.

Зазначається, що поліцію та медиків не допускають всередину, посилаючись на статус військового об'єкта. Одна з жінок заявила, що її хлопця, який самовільно залишив військову частину, утримують у підвалі та нібито вимагають гроші за звільнення.

“На відео з місця події також видно чоловіка з розбитою головою, який перелазить через паркан. За попередньою інформацією, двері будівлі обіцяють відкрити, однак чи відбудеться це, невідомо”, — йдеться у повідомленні.

Ймовірно одна людина померла.

Повідомляють, що на територію досі нікого не пропускають. На місці працюють медики. Лікарка на колінах просить поліцію дозволити їй пройти до людей. Відповідні відео ширяться в мережі інтернет.

У Петропавлівській Борщагівці натовп оточив швидку — люди кричать чоловіку: “Маску зніми!”.

Повідомляють, що люди почали виламувати ворота будинку, в якому утримують людей.

Тим часом, “ТСН” пише, що інформація про 40 заручників — фейк.

Тим часом один з поліцейських під час стріму повідомив, що у приватному будинку знаходиться один військовий, його мають вивести та відправити в лікарню. Також він повідомив, що можна буде пересвідчитися у відсутності інших людей у будинку.

Також в мережі інтернет з'явилась інформація, що будинок де силоміць утримують людей під Києвом, ймовірно належить державному "Сенс Банку".

Відомо, що на місце конфлікту має приїхати військове командування.

У Нацполіції повідомили, що до поліції Київщини надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина.

“Прибувши на місце, поліцейські встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Також поблизу місця події зібралися місцеві жителі. Інформація про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події працюють керівництво Головного управління Національної поліції в Київській області та командування Національної гвардії України. Обставини з’ясовуються.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами військового, посадовці насправді думають про війну.