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40 человек в подвале и вооруженные мужчины: под Киевом разворачивается масштабный конфликт (ОБНОВЛЕНО)

Что известно о ситуации под Киевом: действительно ли в подвале содержатся 40 человек

2 ноября 2026, 17:47
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Кречмаровская Наталия

В пригороде Киева, в Петропавловской Борщаговке, вооруженные мужчины якобы удерживают 40 человек в подвале. Такая информация распространяется по сети интернет.

40 человек в подвале и вооруженные мужчины: под Киевом разворачивается масштабный конфликт (ОБНОВЛЕНО)

Скандал под Киевом. Фото портал "Комментарии"

Паблики информируют, что на место вызвали скорую, однако мужчины, которых называют владельцами здания, не позволили медикам зайти внутрь. По словам врачей, четыре человека находятся в критическом состоянии.

Отмечается, что полиция и медики не допускаются внутрь, ссылаясь на статус военного объекта. Одна из женщин заявила, что ее парня, самовольно покинувшего воинскую часть, удерживают в подвале и якобы требуют деньги за увольнение.

"На видео с места происшествия также виден мужчина с разбитой головой, который перелезает через забор. По предварительной информации, дверь здания обещают открыть, однако произойдет ли это, неизвестно", — говорится в сообщении.

Вероятно, один человек умер.

Сообщается, что на территорию до сих пор никого не пропускают. На месте трудятся медики. Врач на коленях просит полицию разрешить ей пройти к людям. Подходящие видео распространяются в сети интернет.

В Петропавловской Борщаговке толпа окружила скорую — люди кричат мужчине: "Маску сними!".

Сообщается, что люди начали выламывать ворота дома, в котором содержат людей.

Между тем, ТСН пишет, что информация о 40 заложниках — фейк.

Между тем, один из полицейских во время стрима сообщил, что в частном доме находится один военный, его должны вывести и отправить в больницу. Также он сообщил, что можно будет убедиться в отсутствии других людей в доме.

Также в сети интернет появилась информация, что дом, где силой удерживают людей под Киевом, вероятно принадлежит государственному "Сенс Банку".

40 человек в подвале и вооруженные мужчины: под Киевом разворачивается масштабный конфликт (ОБНОВЛЕНО) - фото 2

Известно, что на место конфликта должно приехать военное командование.

В Нацполиции сообщили, что в полицию Киевщины поступил вызов от работников частной скорой помощи о препятствовании им в доступе к гражданину.

"Прибыв на место, полицейские установили, что событие происходит вблизи частного дома, где находятся военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Также вблизи места происшествия собрались местные жители. Информация о якобы незаконном содержании людей и гибели гражданина не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают руководство Главного управления Национальной полиции в Киевской области и командование Национальной гвардии Украины. Обстоятельства выясняются.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что, по словам военного, чиновники действительно думают о войне.



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