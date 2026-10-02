Народный депутат Украины Александр Федиенко выступил с резким заявлением в адрес руководства столицы из-за транспортного коллапса и незащищенности города от воздушных атак. Парламентарий отметил, что после неудач с цифровой инфраструктурой российские террористы переключились на мосты, однако киевские чиновники оказались совершенно не готовы к такому развитию событий. Из-за провальной оборонной политики и нерационального использования колоссальных средств Федиенко требует полной смены городских властей.

Фото, созданное искусственным интеллектом

Парламентарий обратил внимание на огромные финансовые возможности столицы, которые, по его убеждению, тратятся на второстепенные во время войны вещи. Вместо усиления противовоздушной обороны и строительства подземных коммуникаций деньги уходят на благоустройство.

"Россияне, как я вижу, не добились успеха с дата-центрами и теперь взялись за мосты, — отметил народный депутат Александр Федиенко, оценивая новую стратегию врага. — Ну, с ними все понятно, террористы и есть террористы. Но я так понимаю, доправились киевские вожди".

Депутат возмутился, что при наличии таких ресурсов у города до сих пор нет автономной системы безопасности логистики:

"С таким бюджетом, как в Киеве, можно было за эти годы даже тоннель построить. Что дальше? Левый берег теперь отдельная территория? Я считаю, что местные власти города Киев должны уйти в полную отставку".

По словам Федиенко, столичные чиновники полностью самоустранились от решения оборонных вопросов, возлагая все надежды исключительно на регулярные подразделения Вооруженных сил. Надлежащие огневые точки на переправах начали появляться только после того, как произошла катастрофа.

"За эти годы они не сделали ничего для защиты города Киева от "шахедов" и баллистических атак, — констатировал нардеп, критикуя пассивность КГГА. — Они тупо все переводят на военных. Только сейчас я вижу, что появились соответствующие системы поражения на мостах".

Он привел конкретные расчеты, которые демонстрируют, что Киев мог самостоятельно закрыть небо от дронов.

"С таким бюджетом, как у города Киева по состоянию на 25-й год — примерно более 2 миллиардов долларов — можно было обеспечить военных, защищающих Киев, тысячами тех же "Гепардов", — подчеркнул Федиенко. — Я знаю достаточное количество примеров, когда отдельно взятые области получают неработающий "Гепард", потом его ремонтируют, и он там работает. Новый "Гепард" стоит примерно 1,5-2 миллиона долларов".

Парламентарий намекнул, что мэр города должен использовать свои международные связи для прямых закупок техники.

"Я думаю, что наш глава города имеет очень хорошие отношения с Германией. И приобрести штук 20 тех же "Гепардов" не будет огромной проблемой. Почему это не было сделано за все эти годы? Вместо этого – клумбы, цветочки, ремонт мостов (локальных) – еще какая-то херня. Где вы видели на улице укрытие? Так, может, надо поехать посмотреть, как это в Харькове сделано?" — возмутился политик.

Нардеп подытожил, что интенсивность налетов на столицу стала критической, а четких ответов от муниципалитета община так и не получила. Если власти не могут построить постоянные защитные сооружения, они должны немедленно искать мобильные альтернативы для сообщения.

"Да, "Гепард" — это не панацея, но, извините, дроны нас просто кошмарят хуже, чем в Краматорске, — заявил Александр Федиенко, требуя прозрачности мэрии. — Где отчет, готов ли город Киев к зиме? Готов ли город противостоять врагу? Снова клумбы, снова брусчатка".

Он призвал немедленно позаботиться о резервных переправах, чтобы левый и правый берега не оказались в полной изоляции:

"Если не накупили защиты для города Киев, то пусть хотя бы купят понтоны. Потому что потом ездить делать фото нужно будет либо на лодке, либо через понтон".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Минобороны РФ цинично отчиталось об ударах по мосту в Киеве.