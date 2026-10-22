Когда начнутся осенние каникулы в Киеве: в КГГА назвали даты

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Организация образовательного процесса в заведениях общего среднего образования столицы в текущем учебном году адаптируется к реалиям безопасности, однако общие рекомендации по отдыху школьников уже сформированы. Департамент образования и науки Киевской городской государственной администрации раскрыл детали планирования осенних каникул в ответ на официальное обращение интернет-портала "Комментарии".
Фото: коллаж портала "Комментарии"
В профильном ведомстве отметили, что согласно правительственному постановлению № 847, текущий учебный год продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года, а суммарная продолжительность каникул в течение этого периода должна составлять не менее 30 календарных дней.
В то же время действующее законодательство гарантирует учебным заведениям значительную свободу действий в формировании внутреннего графика.
Несмотря на право школьных советов самостоятельно принимать финальные решения, городские власти уже направили директорам свои официальные предложения для облегчения координации процесса.
В Департаменте также добавили, что в условиях действующего военного положения утвержденный в начале года график не абсолютный. Любые текущие корректировки в структуру обучения и сроки отдыха детей могут оперативно вноситься в течение всего года — в зависимости от развития ситуации в регионе, температурного режима в классах и других непредсказуемых форс-мажорных обстоятельств.