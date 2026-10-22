Когда начнутся осенние каникулы в Киеве: в КГГА назвали даты

Организация образовательного процесса в заведениях общего среднего образования столицы в текущем учебном году адаптируется к реалиям безопасности, однако общие рекомендации по отдыху школьников уже сформированы. Департамент образования и науки Киевской городской государственной администрации раскрыл детали планирования осенних каникул в ответ на официальное обращение интернет-портала "Комментарии".

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В профильном ведомстве отметили, что согласно правительственному постановлению № 847, текущий учебный год продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года, а суммарная продолжительность каникул в течение этого периода должна составлять не менее 30 календарных дней.

В то же время действующее законодательство гарантирует учебным заведениям значительную свободу действий в формировании внутреннего графика.

"Школы наделены автономией, заключающейся в их самостоятельности, независимости и ответственности, — сообщает в письме заместитель директора Департамента Галина Полторак, ссылаясь на нормы профильных законов об образовании. — Соответственно, вопросы непосредственной организации обучения, включая структуру учебного года, являются исключительно внутренней компетенцией каждого отдельного учреждения".

Несмотря на право школьных советов самостоятельно принимать финальные решения, городские власти уже направили директорам свои официальные предложения для облегчения координации процесса.

"Профильным ведомством письмом от 17 августа 2026 года № 063-5855 было предоставлено разъяснение по структуре текущего учебного года, — подчеркивает чиновник КГГА Галина Полторак, очерчивая рекомендованные временные рамки. — В этом документе администрациям школ предложено организовать осенние каникулы для учащихся в период с 26 октября по 1 ноября 2026 года".

В Департаменте также добавили, что в условиях действующего военного положения утвержденный в начале года график не абсолютный. Любые текущие корректировки в структуру обучения и сроки отдыха детей могут оперативно вноситься в течение всего года — в зависимости от развития ситуации в регионе, температурного режима в классах и других непредсказуемых форс-мажорных обстоятельств.