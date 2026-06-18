Кличкові озвучено останнє жорстке попередження: Київ на межі остаточного колапсу

Київ повинен бути повністю готовим до проходження наступного опалювального сезону, і це є прямим обов’язком міської влади. Держава, зі свого боку, продовжить надавати столиці всю необхідну підтримку для забезпечення стабільного проходження зими, наголосила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Віталій Кличко. Фото: портал "Коментарі"

За її словами, на підготовчі заходи вже спрямовано близько 4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету. Також передбачено механізм співфінансування на рівні 50% для реалізації ключових проєктів, а частина робіт виконується за участі Агентства відновлення. Окремо впроваджуються програми енергетичної стійкості, зокрема встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у житлових будинках.

Водночас Юлія Свириденко звернула увагу, що темпи підготовки столиці до зими наразі залишаються недостатніми. Зафіксовано відставання у виконанні низки важливих заходів, які потребують оперативного усунення для уникнення ризиків у майбутньому опалювальному сезоні.

Вона підкреслила, що підготовка до зими є ключовим пріоритетом для міської влади. Київ має найбільші бюджетні ресурси серед українських міст і всі необхідні можливості, а також повну підтримку держави, щоб гарантувати належну готовність до холодного періоду.

За підсумками наради з міським головою було сформовано конкретний перелік завдань і визначено чіткі строки їх виконання. Мета полягає в тому, щоб столиця була завчасно підготовлена до можливих викликів осінньо-зимового періоду.

З огляду на важливість ситуації уряд найближчим часом ініціює винесення питання підготовки Києва до зими на розгляд Ради національної безпеки і оборони України для ухвалення необхідних рішень.

Портал "Коментарі" вже писав, що російські терористичні війська посилили наступальну активність на північному сході України, зокрема поблизу державного кордону в Сумській області. За даними Інституту вивчення війни (ISW), йдеться про зростання кількості штурмових дій і спроб інфільтрації на українські позиції.