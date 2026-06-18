Кличко озвучено последнее жесткое предупреждение: Киев на грани окончательного коллапса

Киев должен быть полностью готов к прохождению следующего отопительного сезона, и это является прямым долгом городских властей. Государство со своей стороны продолжит оказывать столице всю необходимую поддержку для обеспечения стабильного прохождения зимы, подчеркнула премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Виталий Кличко. Фото: портал "Комментарии"

По ее словам, на подготовительные мероприятия уже направлено около 4 млрд. грн. из резервного фонда государственного бюджета. Также предусмотрен механизм софинансирования на уровне 50% для реализации ключевых проектов, часть работ выполняется при участии Агентства восстановления. Отдельно внедряются программы энергетической устойчивости, в частности, установка индивидуальных и резервных источников питания в жилых домах.

В то же время Юлия Свириденко обратила внимание, что темпы подготовки столицы к зиме остаются недостаточными. Зафиксировано отставание в выполнении ряда важных мер, требующих оперативного устранения во избежание рисков в предстоящем отопительном сезоне.

Она подчеркнула, что подготовка к зиме является ключевым приоритетом для городских властей. У Киева есть самые большие бюджетные ресурсы среди украинских городов и все необходимые возможности, а также полная поддержка государства, чтобы гарантировать должную готовность к холодному периоду.

По итогам совещания с мэром был сформирован конкретный перечень задач и определены четкие сроки их выполнения. Цель состоит в том, чтобы столица была заранее подготовлена к возможным вызовам осенне-зимнего периода.

Учитывая важность ситуации, правительство в ближайшее время инициирует вынесение вопроса подготовки Киева к зиме на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины для принятия необходимых решений.

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