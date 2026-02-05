Кличко снова показал полное бездействие: что на самом деле происходит в Киеве

Зима неожиданно вернулась в Киев. С вечера 4 февраля в Киеве ухудшились погодные условия. К утру дороги столицы покрылись снегом — автомобили вязнут в снегу и буксуют, ведь под снегом толстый слой льда, который не убрали еще после предыдущих осадков. Киев сковали километровые пробки – снова снег и снова транспортный коллапс. Фиксируются многочисленные ДТП, есть пострадавшие.

Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"

Столичные власти снова оставили киевлян один на один с проблемами. Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко указал на бездействие столичных властей и лично мэра Киева Виталия Кличко.

"Виталий Владимирович, Киев снова стоит из-за прогнозируемого снегопада. Укргидрометцентр предупредил заранее — времени на подготовку хватало. Утром: массовые пробки на въездах, мостах и подъемах, буксующие авто, ДТП, скорые в пробках, дворы и тротуары – каток. Люди сами разгребают снег, чтобы выйти из дома”, – отметил политик.

Столичный депутат отметил, что такая ситуация уже не впервые этой зимой. Почему предполагаемый снег каждый раз "неожиданный", задается вопросом политик.

Витренко просит публично объяснить:

- почему превентивная подготовка снова провалилась;

- какие срочные меры по разблокированию ключевых маршрутов;

- какие системные изменения, чтобы это не повторялось.

В Патрульной полиции Киева сообщили, что по состоянию на 10:20 5 февраля спецлиния 102/112 получила сообщение о ДТП по Киеву: 41 вызов, 2 из них ДТП с пострадавшими.

И это происходит на фоне длительных отключений электроэнергии, отсутствия тепла в тысячах столичных домов из-за значительных повреждений теплогенерации вражескими обстрелами. Столичная власть и здесь не подготовилась к возможным последствиям российских ударов.

"Почему в бюджете Киева, который превышает 100 млрд грн, у районов нет средств на скорую ликвидацию последствий российских атак или на реальную подготовку к энергетическому коллапсу?" – на этот вопрос ответил депутат Витренко.

По его словам, ответ кроется не в отсутствии денег, а в "схемах", на которых продолжают наживаться отдельные чиновники КГГА, пока город выживает. Свежий пример: ремонт улицы Кирилловской, где правоохранители разоблачили растрату не менее 4,5 млн гривен.

"Эти 4,5 миллиона могли пойти на генераторы, мобильные котельные, на ремонт крыш в домах, куда прилетели обломки или в поддержку энергосистемы города", — пояснил он.

А призывы Кличко выезжать из Киева из-за проблем с отоплением и электроснабжением возмутили и политиков, и рядовых киевлян.

"Когда мэр столицы публично "призывает эвакуироваться за город, у кого есть возможность" — это звучит как попытка снять с себя ответственность, а не как управление кризисом. Должность мэра — не для того, чтобы "разгружать город" от людей. Должность мэра, чтобы организовать работу служб, коммуникацию и защиту инфраструктуры. непрофессионально”, — раскритиковал Кличко столичный депутат.

Поэтому отсутствие защиты энерго- и теплообъектов от вражеских обстрелов, подготовки к длительным отключениям тепла и света, хаос на дорогах после снегопада указывает на большие проблемы в управлении Киевом под руководством Кличко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что советуют нардепы, чтобы избежать проблем на дорогах после снегопадов.




