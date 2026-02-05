Кличко снова показал полное бездействие: что на самом деле происходит в Киеве

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Зима неожиданно вернулась в Киев. С вечера 4 февраля в Киеве ухудшились погодные условия. К утру дороги столицы покрылись снегом — автомобили вязнут в снегу и буксуют, ведь под снегом толстый слой льда, который не убрали еще после предыдущих осадков. Киев сковали километровые пробки – снова снег и снова транспортный коллапс. Фиксируются многочисленные ДТП, есть пострадавшие.
Виталий Кличко. Фото портал "Комментарии"
Столичные власти снова оставили киевлян один на один с проблемами. Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко указал на бездействие столичных властей и лично мэра Киева Виталия Кличко.
Столичный депутат отметил, что такая ситуация уже не впервые этой зимой. Почему предполагаемый снег каждый раз "неожиданный", задается вопросом политик.
Витренко просит публично объяснить:
- почему превентивная подготовка снова провалилась;
- какие срочные меры по разблокированию ключевых маршрутов;
- какие системные изменения, чтобы это не повторялось.
В Патрульной полиции Киева сообщили, что по состоянию на 10:20 5 февраля спецлиния 102/112 получила сообщение о ДТП по Киеву: 41 вызов, 2 из них ДТП с пострадавшими.
И это происходит на фоне длительных отключений электроэнергии, отсутствия тепла в тысячах столичных домов из-за значительных повреждений теплогенерации вражескими обстрелами. Столичная власть и здесь не подготовилась к возможным последствиям российских ударов.
По его словам, ответ кроется не в отсутствии денег, а в "схемах", на которых продолжают наживаться отдельные чиновники КГГА, пока город выживает. Свежий пример: ремонт улицы Кирилловской, где правоохранители разоблачили растрату не менее 4,5 млн гривен.
А призывы Кличко выезжать из Киева из-за проблем с отоплением и электроснабжением возмутили и политиков, и рядовых киевлян.
Поэтому отсутствие защиты энерго- и теплообъектов от вражеских обстрелов, подготовки к длительным отключениям тепла и света, хаос на дорогах после снегопада указывает на большие проблемы в управлении Киевом под руководством Кличко.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что советуют нардепы, чтобы избежать проблем на дорогах после снегопадов.