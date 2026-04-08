Кличко снова обманул киевлян: за управленческую беспомощность власти заплатят горожане

В Киеве планируется повысить стоимость проезда в коммунальном транспорте. Подготовить расчеты поручил Киевский городской голова Виталий Кличко.

Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко прокомментировал это решение и указал важные вещи. Политик напомнил, что в 2025 году этот мэр публично обещал: тарифы не возрастут до конца войны. Это, по словам столичного депутата, было четкое политическое и моральное обещание киевлянам, которые под постоянными тревогами держат столицу на плаву.

"Теперь нам снова говорят об "экономической обоснованности", горючем и свете. Но по факту: управленческие провалы и коррупционные дыры хотят залатать деньгами киевлян. О какой "экономике" мы говорим, когда транспортную сферу Киева годами уничтожали", — отметил политик.

Депутат напомнил о поместьях в Козине и элитных авто на 1,5 млн долл. у руководства метрополитена. Также указал на схемы на парковке руководителей "Киевтранспарксервиса", подозреваемых в убытках более чем на 23 млн гривен. Это деньги, по его словам, которые должны были идти в бюджет, а не в карман "своих" людей.

"Да, транспорт дотационный. Но ссылка на кризисы — это попытка оправдать слабое планирование и хаос в управлении. Настоящая стратегия — это не "залезть в карман" к тому, кто едет в больницу или на работу, а навести порядок в закупках и побороть коррупцию", — убежден политик.

Столичный депутат поставил четкие требования мэру Кличко и КГГА:

объяснить отказ от обещания 2025 года не трогать тарифы до завершения военного положения,

обнародовать реальный аудит, показать не только расходы на горючее, но и куда исчезают миллионы на парковках и метрополитене,

открытые обсуждения, киевляне имеют право знать, за что они платят и почему обещания мэра имеют столь короткий срок годности.

"Приоритетом должна быть прозрачность и поддержка людей, а не финансирование управленческой беспомощности киевской городской власти", — подытожил политик.

