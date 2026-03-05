Кличко жорстко зрадив виборців напередодні страшної зими: наведено шокуючі факти

На заходи з охорони об’єктів критичної інфраструктури Києва уряд раніше виділив десятки мільярдів гривень. Проте ефективність використання цих коштів викликає серйозні сумніви. Про це заявив народний депутат та колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко.

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що витрачені ресурси практично не дали результату, а відповідальних за такі рішення досі не названо.

"Три ТЕЦ покривають 65% Києва по теплу. Перейти за 6 місяців до зими на розподілене теплопостачання, на індивідуальне, на автономне – це маячня. Це невігластво, розумієте? Може, Кубраков знає, як? Хай розкаже. Куди вони десятки мільярдів витратили на цей третій рівень захисту? Витратили й нічого не закінчили. І ніхто за це не відповів. Ні Кубраков не відповів, ні Наєм, ні Кудрицький, ні Шмигаль. А хто приймав це управлінське рішення на десятки мільярдів гривень, викинутих взагалі в повітря, в землю зарили?" – наголосив Кучеренко.

Нардеп підкреслив, що стабільність енергопостачання столиці наступної зими багато в чому залежить від ефективності системи протиповітряної оборони. Кучеренко також звернув увагу на політичний аспект дискусії щодо підготовки столиці до зими. На його думку, критика на адресу міської влади часто має політичні мотиви, а не ґрунтується на професійному аналізі.

"Там, де є Кличко, там є політика велика. На жаль, кияни вже стали заручниками великого політичного протистояння. Ви знаєте моє достатньо критичне ставлення до КМДА: там, де вони дають в штангу, то я про це не соромлюсь і кажу. Але в цьому випадку я вже переконаний, що в стосунках з КМДА є значно більше політики, ніж реальних, професійних проблем", – підкреслив нардеп.

Портал "Коментарі" вже писав, що Європейський Союз розглядає можливість фінансової підтримки для відновлення нафтопроводу "Дружба", пошкодженого внаслідок російських атак. Такий крок може допомогти зняти блокування допомоги Україні з боку Угорщини та Словаччини.