Кличко жестоко изменил избирателям накануне страшной зимы: приведены шокирующие факты

На мероприятия по охране объектов критической инфраструктуры Киева правительство ранее выделило десятки миллиардов гривен. Однако эффективность использования этих средств вызывает серьезные сомнения. Об этом заявил народный депутат и бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

Фото: из открытых источников

Он отметил, что затраченные ресурсы практически не принесли результата, а ответственных за такие решения до сих пор не названы.

"Три ТЭЦ покрывают 65% Киева по теплу. Перейти за 6 месяцев до зимы на распределенное теплоснабжение, на индивидуальное, на автономное – это бред. Это невежество, понимаете? Кубраков не ответил, ни Наем, ни Кудрицкий, ни Шмигаль. А кто принимал это управленческое решение на десятки миллиардов гривен, выброшенных вообще в воздух, в землю зарыли? – подчеркнул Кучеренко.

Нардеп подчеркнул, что стабильность энергоснабжения столицы следующей зимой во многом зависит от эффективности системы противовоздушной обороны. Кучеренко также обратил внимание на политический аспект дискуссии о подготовке столицы к зиме. По его мнению, критика в адрес городских властей часто имеет политические мотивы, а не основывается на профессиональном анализе.

"Там, где есть Кличко, там есть политика большая. К сожалению, киевляне уже стали заложниками большого политического противостояния. Вы знаете мое достаточно критическое отношение к КГГА: там, где они дают в штангу, то я об этом не стесняюсь и говорю. Но в этом случае я уже убежден, что в отношениях с КГГА есть, значительно больше профессий". нардеп.

