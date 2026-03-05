Кличко жестоко изменил избирателям накануне страшной зимы: приведены шокирующие факты

Рубрики
На мероприятия по охране объектов критической инфраструктуры Киева правительство ранее выделило десятки миллиардов гривен. Однако эффективность использования этих средств вызывает серьезные сомнения. Об этом заявил народный депутат и бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко.
Он отметил, что затраченные ресурсы практически не принесли результата, а ответственных за такие решения до сих пор не названы.
"Три ТЭЦ покрывают 65% Киева по теплу. Перейти за 6 месяцев до зимы на распределенное теплоснабжение, на индивидуальное, на автономное – это бред. Это невежество, понимаете? Кубраков не ответил, ни Наем, ни Кудрицкий, ни Шмигаль. А кто принимал это управленческое решение на десятки миллиардов гривен, выброшенных вообще в воздух, в землю зарыли? – подчеркнул Кучеренко.
Нардеп подчеркнул, что стабильность энергоснабжения столицы следующей зимой во многом зависит от эффективности системы противовоздушной обороны. Кучеренко также обратил внимание на политический аспект дискуссии о подготовке столицы к зиме. По его мнению, критика в адрес городских властей часто имеет политические мотивы, а не основывается на профессиональном анализе.
"Там, где есть Кличко, там есть политика большая. К сожалению, киевляне уже стали заложниками большого политического противостояния. Вы знаете мое достаточно критическое отношение к КГГА: там, где они дают в штангу, то я об этом не стесняюсь и говорю. Но в этом случае я уже убежден, что в отношениях с КГГА есть, значительно больше профессий". нардеп.
