Кличко анонсував зміну вартості проїзду в Києві: причини

Очільник столиці Віталій Кличко дав старт процесу перегляду вартості проїзду в муніципальному транспорті. Відповідне доручення профільним департаментам економіки та транспорту було підготовлено після звернень транспортних профспілок. Фахівці мають розробити нові тарифи, спираючись на актуальні економічні показники.

Мер нагадав, що київські ціни на проїзд не змінювалися протягом останніх шести років і наразі є найнижчими в країні. Проте зростання витрат на пальне, електрику та логістику робить поточні тарифи нежиттєздатними.

"Здорожчання пального, електроенергії, витратних матеріалів, логістики змушує міську владу наблизити вартість проїзду до економічно обґрунтованого", — пояснив Віталій Кличко.

Наразі міська транспортна система є глибоко дотаційною: лише цього року з бюджету виділено 12 мільярдів гривень на її підтримку. Ситуацію ускладнює і відсутність державних компенсацій за перевезення пільговиків, що щорічно коштує місту сотні мільйонів гривень.

"Зменшення колосальної дотації на транспорт дозволить, зокрема, спрямувати частину цих коштів і на підготовку наступного опалювального сезону", — підкреслив міський голова, додавши, що це рішення також допоможе посилити енергостійкість столиці.

