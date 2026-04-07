Кличко анонсировал изменения стоимости проезда в Киеве: причины
НОВОСТИ

Кличко анонсировал изменения стоимости проезда в Киеве: причины

Экономическое обоснование вместо дотаций: Кличко поручил подготовить расчеты новых тарифов на проезд

7 апреля 2026, 15:28
Недилько Ксения

Глава столицы Виталий Кличко дал старт процессу пересмотра стоимости проезда в муниципальном транспорте. Соответствующее поручение профильным департаментам экономики и транспорта было подготовлено после обращений транспортных профсоюзов. Специалисты должны разработать новые тарифы, основываясь на актуальных экономических показателях.

Кличко анонсировал изменения стоимости проезда в Киеве: причины

Виталий Кличко. Фото: коллаж портала "Комментарии"

Мэр напомнил, что киевские цены на проезд не изменялись в течение последних шести лет и сейчас самые низкие в стране. Однако рост расходов на топливо, электричество и логистику делает текущие тарифы нежизнеспособными.

"Подорожание топлива, электроэнергии, расходных материалов, логистики заставляет городские власти приблизить стоимость проезда к экономически обоснованному", — объяснил Виталий Кличко.

Сейчас городская транспортная система глубоко дотационна: только в этом году из бюджета выделено 12 миллиардов гривен в ее поддержку. Ситуацию усложняет и отсутствие государственных компенсаций за перевозку льготников, что ежегодно стоит городу сотни миллионов гривен.

"Уменьшение колоссальной дотации на транспорт позволит, в частности, направить часть этих средств и на подготовку следующего отопительного сезона", — подчеркнул городской голова, добавив, что это решение также поможет усилить энергостойкость столицы.

Отметим, что Верховная Рада поддержала инициативу по вызову главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко в сессионный зал. За соответствующее предложение проголосовали 157 избранников. Руководитель ведомства должен появиться в парламенте завтра в 12:00, чтобы прояснить критическую ситуацию, сложившуюся на рынке топлива.



