Кличко анонсировал изменения стоимости проезда в Киеве: причины

Глава столицы Виталий Кличко дал старт процессу пересмотра стоимости проезда в муниципальном транспорте. Соответствующее поручение профильным департаментам экономики и транспорта было подготовлено после обращений транспортных профсоюзов. Специалисты должны разработать новые тарифы, основываясь на актуальных экономических показателях.

Мэр напомнил, что киевские цены на проезд не изменялись в течение последних шести лет и сейчас самые низкие в стране. Однако рост расходов на топливо, электричество и логистику делает текущие тарифы нежизнеспособными.

"Подорожание топлива, электроэнергии, расходных материалов, логистики заставляет городские власти приблизить стоимость проезда к экономически обоснованному", — объяснил Виталий Кличко.

Сейчас городская транспортная система глубоко дотационна: только в этом году из бюджета выделено 12 миллиардов гривен в ее поддержку. Ситуацию усложняет и отсутствие государственных компенсаций за перевозку льготников, что ежегодно стоит городу сотни миллионов гривен.

"Уменьшение колоссальной дотации на транспорт позволит, в частности, направить часть этих средств и на подготовку следующего отопительного сезона", — подчеркнул городской голова, добавив, что это решение также поможет усилить энергостойкость столицы.

