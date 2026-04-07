Кличко анонсировал изменения стоимости проезда в Киеве: причины

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Глава столицы Виталий Кличко дал старт процессу пересмотра стоимости проезда в муниципальном транспорте. Соответствующее поручение профильным департаментам экономики и транспорта было подготовлено после обращений транспортных профсоюзов. Специалисты должны разработать новые тарифы, основываясь на актуальных экономических показателях.
Виталий Кличко. Фото: коллаж портала "Комментарии"
Мэр напомнил, что киевские цены на проезд не изменялись в течение последних шести лет и сейчас самые низкие в стране. Однако рост расходов на топливо, электричество и логистику делает текущие тарифы нежизнеспособными.
Сейчас городская транспортная система глубоко дотационна: только в этом году из бюджета выделено 12 миллиардов гривен в ее поддержку. Ситуацию усложняет и отсутствие государственных компенсаций за перевозку льготников, что ежегодно стоит городу сотни миллионов гривен.
Отметим, что Верховная Рада поддержала инициативу по вызову главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко в сессионный зал. За соответствующее предложение проголосовали 157 избранников. Руководитель ведомства должен появиться в парламенте завтра в 12:00, чтобы прояснить критическую ситуацию, сложившуюся на рынке топлива.