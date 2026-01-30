Кличка жорстко рознесли за колапс на Троєщині: озвучено різку заяву

Голова Деснянської райдержадміністрації Максим Бахматов повідомив, що Київська міська державна адміністрація не надала району жодного генератора. В інтерв’ю "Главкому" він зазначив, що неодноразово надсилав листи з проханням про необхідне енергообладнання, але, за його словами, міський голова Віталій Кличко на них так і не відповів.

Фото: з відкритих джерел

За словами Бахматова, усі генератори, що опинилися в районі, надійшли виключно від благодійних організацій та ДСНС. "Харчування ми отримуємо не від КМДА, а від благодійного фонду. Прем’єр-міністр допомагав з електрикою. Ось і все", – підкреслив він.

Очільник Деснянської РДА також зазначив, що неодноразово звертався до керівництва КМДА з проханням надати необхідне обладнання. "Я надсилав багато листів, у яких детально перераховував, що потрібно, просив про допомогу. Але нічого не отримали", – пояснив Бахматов.

Він додав, що навіть заступник міського голови Петро Пантелеєв та заступниця глави КМДА Ганна Старостенко, які є ключовими координаторами у вирішенні енергокризи, практично не надали підтримки. "Я спілкуюся з Пантелеєвим, але реальної допомоги від нього поки що не отримав", – зазначив чиновник.

Разом із тим Бахматов відзначив ефективну роботу Офісу президента та уряду у вирішенні проблем району. "Особисто прем’єр-міністр і військова адміністрація включилися в роботу. Саме завдяки цій співпраці було встановлено два великі наметові містечка, 20 наметів ДСНС, надали допомогу з генераторами, харчуванням, охороною, поліцією та Нацгвардією. Усе це зробила держава, а не міська влада", – підсумував Бахматов.

