Кличка жорстко рознесли за колапс на Троєщині: озвучено різку заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Кличка жорстко рознесли за колапс на Троєщині: озвучено різку заяву

Очільник Деснянської райдержадміністрації розповів, що надсилав меру Києва численні листи з проханням про підтримку.

30 січня 2026, 09:00
Автор:
Клименко Елена

Голова Деснянської райдержадміністрації Максим Бахматов повідомив, що Київська міська державна адміністрація не надала району жодного генератора. В інтерв’ю "Главкому" він зазначив, що неодноразово надсилав листи з проханням про необхідне енергообладнання, але, за його словами, міський голова Віталій Кличко на них так і не відповів.

Кличка жорстко рознесли за колапс на Троєщині: озвучено різку заяву

Фото: з відкритих джерел

За словами Бахматова, усі генератори, що опинилися в районі, надійшли виключно від благодійних організацій та ДСНС. "Харчування ми отримуємо не від КМДА, а від благодійного фонду. Прем’єр-міністр допомагав з електрикою. Ось і все", – підкреслив він.

Очільник Деснянської РДА також зазначив, що неодноразово звертався до керівництва КМДА з проханням надати необхідне обладнання. "Я надсилав багато листів, у яких детально перераховував, що потрібно, просив про допомогу. Але нічого не отримали", – пояснив Бахматов.

Він додав, що навіть заступник міського голови Петро Пантелеєв та заступниця глави КМДА Ганна Старостенко, які є ключовими координаторами у вирішенні енергокризи, практично не надали підтримки. "Я спілкуюся з Пантелеєвим, але реальної допомоги від нього поки що не отримав", – зазначив чиновник. 

Разом із тим Бахматов відзначив ефективну роботу Офісу президента та уряду у вирішенні проблем району. "Особисто прем’єр-міністр і військова адміністрація включилися в роботу. Саме завдяки цій співпраці було встановлено два великі наметові містечка, 20 наметів ДСНС, надали допомогу з генераторами, харчуванням, охороною, поліцією та Нацгвардією. Усе це зробила держава, а не міська влада", – підсумував Бахматов. 

Як вже писали "Коментарі", пізно ввечері 29 січня російські війська знову атакували Запоріжжя. Під час обстрілу під ударом опинився об’єкт промислової інфраструктури, а також було зафіксовано пошкодження житлової забудови.



