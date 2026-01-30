logo

Кличко жестко разнесли за коллапс на Троещине: озвучено резкое заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Кличко жестко разнесли за коллапс на Троещине: озвучено резкое заявление

Глава Деснянской райгосадминистрации рассказал, что посылал мэру Киева многочисленные письма с просьбой о поддержке.

30 января 2026, 09:00
Автор:
Клименко Елена

Глава Деснянской райгосадминистрации Максим Бахматов сообщил, что Киевская городская государственная администрация не предоставила району ни одного генератора. В интервью "Главкому" он отметил, что неоднократно посылал письма с просьбой о необходимом энергооборудовании, но, по его словам, городской голова Виталий Кличко на них так и не ответил.

Кличко жестко разнесли за коллапс на Троещине: озвучено резкое заявление

По словам Бахматова, все оказавшиеся в районе генераторы поступили исключительно от благотворительных организаций и ГСЧС. "Питание мы получаем не от КГГА, а от благотворительного фонда. Премьер-министр помогал с электричеством. Вот и все", – подчеркнул он.

Глава Деснянской РГА также отметил, что неоднократно обращался к руководству КГГА с просьбой предоставить необходимое оборудование. "Я присылал много писем, в которых подробно перечислял, что нужно, просил о помощи. Но ничего не получили", – объяснил Бахматов.

Он добавил, что даже заместитель городского головы Петр Пантелеев и заместитель главы КГГА Анна Старостенко, являющиеся ключевыми координаторами в решении энергокризиса, практически не оказали поддержки. "Я общаюсь с Пантелеевым, но реальной помощи от него пока не получил", — отметил чиновник.

Вместе с тем, Бахматов отметил эффективную работу Офиса президента и правительства в решении проблем района. "Лично премьер-министр и военная администрация включились в работу. Именно благодаря этому сотрудничеству было установлено два больших палаточных городка, 20 палаток ГСЧС, оказали помощь с генераторами, питанием, охраной, полицией и Нацгвардией. Все это сделало государство, а не городские власти", – подытожил Бахматов.

Как уже писали "Комментарии", поздно вечером 29 января российские войска снова атаковали Запорожье. При обстреле под ударом оказался объект промышленной инфраструктуры, а также зафиксировано повреждение жилой застройки.



