Вчера в социальных сетях правоохранители обнаружили публикацию о том, что на территории столичного ЖК находится автомобиль, на крыше которого прикреплен вражеский БпЛА. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Полиции Киева.

Киевлянин ездил на «Лексусе» с «шахедом» на крыше: куда он его вез

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции и взрывотехники. Специалисты осмотрели опасный предмет — им оказался беспилотный летательный аппарат типа "Shahed" с выхолощенной боевой частью, то есть не представляющий угрозы жизни и безопасности граждан.

Владелец транспортного средства — 30-летний местный житель, являющийся главой общественной организации, пояснил, что планировал передать беспилотный летательный аппарат музею.

Полицейские изъяли беспилотник для проведения дополнительной проверки, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в последнее время пилоты дронов перехватчиков сообщают, что наблюдают "Шахеды", которые теперь летают без антенн CRPA. Вокруг этого возникают самые фантастические версии, отмечает украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Но все проще, россияне убрали CRPA антенны из крыла и переместили их внутрь Шахеда и по центру. О чем это говорит наблюдательному и умному человеку? О том, что заводом внесено изменение в корпус Шахедов под конкретные китайские антенны. Значит, противник уверен в долгосрочной и стабильной работе с Китаем. Такие антенны мы не можем подавить нашим существующим РЭБ везде по всей стране", – отмечает "Флэш".