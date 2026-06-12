Кияни шоковані новими квитанціями за ЖКП: за що нарахували тисячі гривень

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Кречмаровская Наталия
Киянам доведеться сплатити за опалення за січень 2026 року, тоді коли після масованих обстрілів виникали проблеми з теплопостачанням. У деяких будинках взагалі не було опалення, в інших — температура теплоносія була значно нижчою.
Тарифи. Фото портал "Коментарі"
У КП “Київтеплоенерго” повідомили, що за січень 2026 року киянам нарахували за тепло на 40% менше з урахуванням термінів відсутності послуги та якісних параметрів теплоносія.
У компідприємстві зазначили, що алгоритм враховує періоди відсутності послуги та невідповідність теплоносія якісним параметрам.
Нарахування викликали шок у киян, адже сума за січень не відрізняється майже не відрізняється від суми за інші місяці, коли було повноцінне опалення.
Кияни прокоментували нарахування так:
“Це неправда! Нараховано більше. Всім киянам виставили борги! Перерахунку в сторону зменшення немає ні в кого!”
“Це суцільна брехня про перерахунок на 40 % менше!! Нарахували за січень більше, ніж ми платимо за будь-який місяць, коли є повноцінне опалення. Вони просто вирішили за кошти людей вирішувати свої нагальні питання”
“НМТ з математики — всім працівникам. Між 2500 (за грудень) і 2400 (за січень) у них 40% різниці. Весь будинок в шоці. Виявляється, в січні у нас було опалення! Тварі”.
Поставили питання щодо нарахувань і прем’єр-міністру України Юлії Свириденко на пленарному засіданні. Посадовиця зазначила, що віцепрем'єр Олексій Кулеба буде зараз займатися питанням, по яких адресах виставлені відповідно платіжки.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардепи радять українцям уже готуватися до зими.