Кияни шоковані новими квитанціями за ЖКП: за що нарахували тисячі гривень

Киянам доведеться сплатити за опалення за січень 2026 року, тоді коли після масованих обстрілів виникали проблеми з теплопостачанням. У деяких будинках взагалі не було опалення, в інших — температура теплоносія була значно нижчою.

Тарифи. Фото портал "Коментарі"

У КП “Київтеплоенерго” повідомили, що за січень 2026 року киянам нарахували за тепло на 40% менше з урахуванням термінів відсутності послуги та якісних параметрів теплоносія.

“Комунальне підприємство “Київтеплоенерго” зменшило розмір оплати послуги теплопостачання, наданої в січні 2026 року, для 99% своїх споживачів. Йдеться про понад 1 мільйон квартир. Автоматичний перерахунок виконали згідно з алгоритмом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 683, що набула чинності у травні 2026 року”, — повідомили в КП.

У компідприємстві зазначили, що алгоритм враховує періоди відсутності послуги та невідповідність теплоносія якісним параметрам.

“Загальна знижка для споживачів склала понад 720 млн грн або в середньому майже 40%”, — підсумували в компанії.

Нарахування викликали шок у киян, адже сума за січень не відрізняється майже не відрізняється від суми за інші місяці, коли було повноцінне опалення.

Кияни прокоментували нарахування так:

“Це неправда! Нараховано більше. Всім киянам виставили борги! Перерахунку в сторону зменшення немає ні в кого!” “Це суцільна брехня про перерахунок на 40 % менше!! Нарахували за січень більше, ніж ми платимо за будь-який місяць, коли є повноцінне опалення. Вони просто вирішили за кошти людей вирішувати свої нагальні питання” “НМТ з математики — всім працівникам. Між 2500 (за грудень) і 2400 (за січень) у них 40% різниці. Весь будинок в шоці. Виявляється, в січні у нас було опалення! Тварі”.

Поставили питання щодо нарахувань і прем’єр-міністру України Юлії Свириденко на пленарному засіданні. Посадовиця зазначила, що віцепрем'єр Олексій Кулеба буде зараз займатися питанням, по яких адресах виставлені відповідно платіжки.

“Відповідно до закону, відповідно до прийнятої постанови Кабінету міністрів, якщо не надавалась послуга у повному обсязі, відповідні платіжки не мають і не можуть бути виставлені людям”, — пояснила Свириденко.

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