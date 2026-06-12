Киевляне шокированы новыми квитанциями за ЖКУ: за что начислили тысячи гривен

Киевлянам придется оплатить отопление за январь 2026 года, когда после массированных обстрелов возникали проблемы с теплоснабжением. В некоторых домах вообще не было отопления, в других – температура теплоносителя была значительно ниже.

Тарифы. Фото портал "Комментарии"

В КП "Киевтеплоэнерго" сообщили, что за январь 2026 года киевлянам начислили за тепло на 40% меньше с учетом сроков отсутствия услуги и качественных параметров теплоносителя.

"Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" уменьшило размер оплаты услуги теплоснабжения, предоставленной в январе 2026 года, для 99% своих потребителей. Речь идет о более чем 1 миллионе квартир. Автоматический перерасчет выполнили согласно алгоритму, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины № 683, которое вступило в силу в мае 2026 года", — сообщили в КП.

В компредприятии отметили, что алгоритм учитывает периоды отсутствия услуги и несоответствие теплоносителя качественным параметрам.

"Общая скидка для потребителей составила более 720 млн грн или в среднем почти 40%", — подытожили в компании.

Начисление вызвали шок у киевлян, ведь сумма за январь не отличается от суммы за другие месяцы, когда было полноценное отопление.

Киевляне прокомментировали начисление так:

"Это неправда! Начислено больше. Всем киевлянам выставили долги! Пересчета в сторону уменьшения нет ни у кого!" "Это сплошная ложь о пересчете на 40% меньше!! Насчитали за январь больше, чем мы платим за любой месяц, когда есть полноценное отопление. Они просто решили за средства людей решать свои неотложные вопросы" "НМТ по математике — всем работникам. Между 2500 (за декабрь) и 2400 (за январь) у них 40% разницы. Весь дом в шоке. Оказывается, в январе у нас было отопление! Твари".

Задали вопрос о начислениях и премьер-министру Украины Юлии Свириденко на пленарном заседании. Чиновница отметила, что вице-премьер Алексей Кулеба будет сейчас заниматься вопросом, по каким адресам выставлены соответственно платежки.

"Согласно закону, согласно принятому постановлению Кабинета министров, если не предоставлялась услуга в полном объеме, соответствующие платежки не имеют и не могут быть выставлены людям", — пояснила Свириденко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардепы советуют украинцам уже готовиться к зиме.



