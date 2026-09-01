Киянам знову готують холодні батареї? У КМДА зізналися, скільки будинків не встигли відремонтувати

Минулої зими через ворожі атаки на енергооб’єкти сотні столичних будинків залишилися без опалення. Були пориви тепломереж у будинках. Портал “Коментарі” з’ясував, у яких будинках відремонтували труби перед наступним опалювальним сезоном та чи отримали кияни компенсацію за пошкоджене майно.

Підготовка до зими. Фото портал "Коментарі"

На офіційний запит в Управлінні інформаційної політики та доступу до публічної інформації повідомили, що труби відремонтували не у всіх будинках.

Дарницький район

У 192 житлових будинках, управління яких здійснює комунальне підприємство “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького району м. Києва” внутрішньобудинкові інженерні мережі зазнали пошкодження. Наразі, у всіх житлових будинках відновлено роботу внутрішньобудинкових інженерних мереж.

Деснянський район

У 148 житлових будинках КП “Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва” зазнали пошкоджень внутрішньобудинкові інженерні мережі. Наразі відновлено мережі у 145 житлових будинках.

Дніпровський район

Пошкодження систем централізованого опалення було зафіксовано у 158 житлових будинках. Станом на 05.08.2026 відновлено системи централізованого опалення у 124 житлових будинках. Роботи по відновленню внутрішньобудинкових систем централізованого опалення тривають.

“У Голосіївському, Оболонському, Печерському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах будинки з пошкодженнями внутрішньобудинкових мереж, внаслідок ворожих атак у січні-лютому 2026 року, відсутні”, — йдеться у повідомленні.

У КМДА зазначили, що роботи з ремонту загальнобудинкових систем виконуються за рахунок коштів, передбачених складовою “Поточний ремонт” у структурі плати за послугу з управління багатоквартирним будинком.

Скільки компенсації нарахували

У Департаменті соціальної та ветеранської політики КМДА на питання про надання компенсації киянам за пошкоджене майно внаслідок затоплень через пориви труб і батарей, повідомили, що було здійснено відповідні нарахування та виплату матеріальної допомоги 1125 особам на загальну суму 45 000 000,00 грн.

“Станом на сьогодні на розгляді знаходиться 138 звернення, з них 44 ухвалено позитивне рішення. Рішенням передбачена виплата матеріальної допомоги в розмірі 40 000,00 грн на домогосподарство”, — зауважили у відповіді.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки будинків у Києві захищено від удару блискавки.



