Киевлянам снова готовят холодные батареи? В КГГА признались, сколько домов не успели отремонтировать

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Кречмаровская Наталия
Прошлой зимой из-за вражеских атак на энергообъекты сотни столичных домов остались без отопления. Были порывы теплосетей в домах. Портал "Комментарии" выяснил, в каких домах отремонтировали трубы перед следующим отопительным сезоном и получили ли киевляне компенсацию за поврежденное имущество.
Подготовка к зиме. Фото портал "Комментарии"
По официальному запросу в Управлении информационной политики и доступе к публичной информации сообщили, что трубы отремонтировали не во всех домах.
В 192 жилых домах, управление которых осуществляет коммунальное предприятие "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Дарницкого района г. Киева" внутридомовые инженерные сети получили повреждения. В настоящее время во всех жилых домах возобновлена работа внутридомовых инженерных сетей.
В 148 жилых домах КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Деснянского района г. Киева" получили повреждения внутридомовые инженерные сети. В настоящее время восстановлены сети в 145 жилых домах.
Повреждение систем централизованного отопления было зафиксировано в 158 жилых домах. По состоянию на 05.08.2026 восстановлена система централизованного отопления в 124 жилых домах. Работы по восстановлению внутридомовых систем централизованного отопления продолжаются.
В КГГА отметили, что работы по ремонту общедомовых систем выполняются за счет средств, предусмотренных составляющей "Текущий ремонт" в структуре платы за услугу по управлению многоквартирным домом.
В Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА на вопрос о предоставлении компенсации киевлянам за поврежденное имущество в результате затоплений из-за порывов труб и батарей сообщили, что были произведены соответствующие начисления и выплата материальной помощи 1125 лицам на общую сумму 45 000 000,00 грн.
Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько домов в Киеве защищено от удара молнии.