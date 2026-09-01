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Киевлянам снова готовят холодные батареи? В КГГА признались, сколько домов не успели отремонтировать

В КГГА сообщили, сколько домов еще не подготовили к следующему отопительному сезону после аварий прошлой зимой

1 сентября 2026, 20:19
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Кречмаровская Наталия

Прошлой зимой из-за вражеских атак на энергообъекты сотни столичных домов остались без отопления. Были порывы теплосетей в домах. Портал "Комментарии" выяснил, в каких домах отремонтировали трубы перед следующим отопительным сезоном и получили ли киевляне компенсацию за поврежденное имущество.

Киевлянам снова готовят холодные батареи? В КГГА признались, сколько домов не успели отремонтировать

Подготовка к зиме. Фото портал "Комментарии"

По официальному запросу в Управлении информационной политики и доступе к публичной информации сообщили, что трубы отремонтировали не во всех домах.

Дарницкий район

В 192 жилых домах, управление которых осуществляет коммунальное предприятие "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Дарницкого района г. Киева" внутридомовые инженерные сети получили повреждения. В настоящее время во всех жилых домах возобновлена работа внутридомовых инженерных сетей.

Деснянский район

В 148 жилых домах КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Деснянского района г. Киева" получили повреждения внутридомовые инженерные сети. В настоящее время восстановлены сети в 145 жилых домах.

Днепровский район

Повреждение систем централизованного отопления было зафиксировано в 158 жилых домах. По состоянию на 05.08.2026 восстановлена система централизованного отопления в 124 жилых домах. Работы по восстановлению внутридомовых систем централизованного отопления продолжаются.

"В Голосеевском, Оболонском, Печерском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах дома с повреждениями внутридомовых сетей, в результате вражеских атак в январе-феврале 2026 года, отсутствуют", — говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что работы по ремонту общедомовых систем выполняются за счет средств, предусмотренных составляющей "Текущий ремонт" в структуре платы за услугу по управлению многоквартирным домом.

Сколько компенсации начислили

В Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА на вопрос о предоставлении компенсации киевлянам за поврежденное имущество в результате затоплений из-за порывов труб и батарей сообщили, что были произведены соответствующие начисления и выплата материальной помощи 1125 лицам на общую сумму 45 000 000,00 грн.

"По состоянию на сегодняшний день на рассмотрении находится 138 обращений, из них 44 принято положительное решение. Решением предусмотрена выплата материальной помощи в размере 40 000,00 грн на домохозяйство", — отметили в ответе.

Киевлянам снова готовят холодные батареи? В КГГА признались, сколько домов не успели отремонтировать - фото 2
Киевлянам снова готовят холодные батареи? В КГГА признались, сколько домов не успели отремонтировать - фото 2
Киевлянам снова готовят холодные батареи? В КГГА признались, сколько домов не успели отремонтировать - фото 2

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько домов в Киеве защищено от удара молнии.




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