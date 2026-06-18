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Киевлянам готовят шокирующие тарифы: сколько будет стоить вода в столице

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Попенко рассказал, какой тариф на воду могут принять в Киеве

18 июня 2026, 18:19
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Кречмаровская Наталия

В Украине повышают тарифы на холодное водоснабжение и водоотвод. В некоторых городах уже объявили рассматриваемую стоимость. Возможно повышение тарифа на воду и в Киеве.

Киевлянам готовят шокирующие тарифы: сколько будет стоить вода в столице

Тарифы. Фото портал "Комментарии"

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, сколько может стоить кубометр воды в столице. По его словам, в "Киевводоканале" действительно рассматривают вопрос повышения тарифов.

"Вариант где-то на уровне 60-65 гривен, но это будет зависеть от того, насколько это решение поддерживает Киевский городской совет и исполком. Исполком у нас Киевская городская государственная администрация. Поэтому в этом случае решение сложное", — отметил эксперт.

По его словам, любое повышение тарифов без отчета об использовании средств по тарифу, как это происходит в Германии, Великобритании, Нидерландах, невозможно.

"Тариф в большинстве европейских стран утверждается на 3 года. За эти 3 года водоканал должен выполнить все условия, которые прописаны в тарифе. После того они должны отчитываться, повести управленческий, финансовый, бухгалтерский и технический аудит. Чтобы понять, сколько отремонтировано, какие потери в сетях, какие потребления электроэнергии и какие энергоэффективные мероприятия реализованы и уменьшено потребление электроэнергии. И только после этого подавать документы на рассмотрение”, — подытожил Попенко.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцев предупреждают о необходимости повысить тарифы на энергоресурсы. О грядущих переменах неоднократного говорили и народные депутаты, и эксперты. Однако некоторые тарифы для населения завышены.




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Источник: https://t.me/novynylive/202251
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