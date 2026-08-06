Киян закликають робити запаси: що ще може вчинити Путін

Російські війська можуть обрати своїми черговими цілями критичну інфраструктуру Києва, намагаючись повністю знеструмити системи водоочищення або знищити ключові водозабори міста. Таке попередження озвучив голова Ради Української Асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв, наголосивши на необхідності підготовки до ймовірних перебоїв.

Масована атака на Київ. Ілюстративне фото

Попри серйозність намірів ворога, технічна архітектура столичного водопостачання має високий рівень міцності та гнучкості. За словами експерта, руйнування вузлів забору води не стане катастрофічною проблемою, оскільки ці об'єкти проєктувалися з великою кількістю дублюючих ліній та резервних потужностей.

Ба більше, для оперативної ліквідації наслідків таких атак комунальні та оборонні служби мають спеціальні резервні ресурси.

"Ми маємо підготовлені запаси у військових частинах, призначені спеціально для швидкої регенерації та відбудови станцій водоподачі, — пояснив Станіслав Ігнатьєв. — До того ж ми здійснюємо забір водних ресурсів безпосередньо з Десни, а налагодити цей процес після пошкоджень набагато простіше й швидше, ніж, до прикладу, відремонтувати чи замінити зруйнований високовольтний трансформатор".

Враховуючи ці фактори, фахівець зазначає, що глобальної довготривалої загрози для життєдіяльності мегаполіса наразі немає, проте індивідуальна підготовка кожного мешканця є обов'язковою. На випадок точкових аварійних відключень киянам варто сформувати автономні резерви.

"Громадянам немає потреби піддаватися паніці, але критично важливо забезпечити себе технічною та питною водою у розрахунку щонайменше на три доби, — підсумував керівник Асоціації. — Такий крок дозволить усім нам спокійно підтримувати звичний побут у випадку, якщо окупанти таки спробують штучно спровокувати водну кризу в столиці".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що стратегічні плани Кремля щодо знищення української інфраструктури та залякування населення приречені на провал. Попри інтенсивні обстріли та залучення іноземної допомоги, країна-агресорка не зможе досягти бажаного ефекту.