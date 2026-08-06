Киевлян призывают делать запасы: что еще может сделать Путин

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Недилько Ксения
Российские войска могут выбрать своими очередными целями критическую инфраструктуру Киева, пытаясь полностью обесточить системы водоочистки или уничтожить ключевые водозаборы города. Такое предупреждение озвучил председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, отметив необходимость подготовки к вероятным перебоям.
Массированная атака на Киев. Иллюстративное фото
Несмотря на серьезность намерений неприятеля, техническая архитектура столичного водоснабжения обладает высоким уровнем прочности и гибкости. По словам эксперта, разрушение узлов забора воды не станет катастрофической проблемой, поскольку эти объекты проектировались с большим количеством дублирующих линий и резервных мощностей.
Более того, для оперативной ликвидации последствий таких атак коммунальные и оборонные службы имеют специальные резервные ресурсы.
Учитывая эти факторы, специалист отмечает, что глобальной долговременной угрозы для жизнедеятельности мегаполиса пока нет, однако индивидуальная подготовка каждого жителя обязательна. В случае точечных аварийных отключений киевлянам следует сформировать автономные резервы.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что стратегические планы Кремля по уничтожению украинской инфраструктуры и запугиванию населения обречены на провал. Несмотря на интенсивные обстрелы и привлечение иностранной помощи, страна-агрессор не сможет достичь желаемого эффекта.