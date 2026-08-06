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Киевлян призывают делать запасы: что еще может сделать Путин

Угроза удара по водоснабжению Киева: глава Ассоциации возобновляемой энергетики оценил устойчивость системы

6 августа 2026, 18:51
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Недилько Ксения

Российские войска могут выбрать своими очередными целями критическую инфраструктуру Киева, пытаясь полностью обесточить системы водоочистки или уничтожить ключевые водозаборы города. Такое предупреждение озвучил председатель Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев, отметив необходимость подготовки к вероятным перебоям.

Киевлян призывают делать запасы: что еще может сделать Путин

Массированная атака на Киев. Иллюстративное фото

Несмотря на серьезность намерений неприятеля, техническая архитектура столичного водоснабжения обладает высоким уровнем прочности и гибкости. По словам эксперта, разрушение узлов забора воды не станет катастрофической проблемой, поскольку эти объекты проектировались с большим количеством дублирующих линий и резервных мощностей.

Более того, для оперативной ликвидации последствий таких атак коммунальные и оборонные службы имеют специальные резервные ресурсы.

"У нас есть подготовленные запасы в воинских частях, предназначенные специально для быстрой регенерации и восстановления станций водоподачи, — пояснил Станислав Игнатьев. — К тому же мы осуществляем забор водных ресурсов непосредственно из Десны, а наладить этот процесс после повреждений гораздо проще и быстрее, чем, например, отремонтировать или заменить разрушенный высоковольтный трансформатор".

Учитывая эти факторы, специалист отмечает, что глобальной долговременной угрозы для жизнедеятельности мегаполиса пока нет, однако индивидуальная подготовка каждого жителя обязательна. В случае точечных аварийных отключений киевлянам следует сформировать автономные резервы.

"Гражданам нет необходимости поддаваться панике, но критически важно обеспечить себя технической и питьевой водой в расчете по меньшей мере на трое суток, — подытожил руководитель Ассоциации. — Такой шаг позволит всем нам спокойно поддерживать привычный быт в случае, если оккупанты попытаются искусственно спровоцировать водный кризис в столице".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что стратегические планы Кремля по уничтожению украинской инфраструктуры и запугиванию населения обречены на провал. Несмотря на интенсивные обстрелы и привлечение иностранной помощи, страна-агрессор не сможет достичь желаемого эффекта.



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